Составлен рейтинг самых "нафаршированных" автомобилей

Виталий Сазонов Новости 11:09, 25.08.2020

Американская организация J.D. Power, которая специализируется на исследовании потребительских качеств товаров, составила рейтинг технических решений в новых машинах и выяснило, насколько хорошо они реализованы.

Аналитиков J.D. Power интересовали в первую очередь, высокотехнологичные "фишки", установленные в автомобилях. А именно, информационно-развлекательные системы и системы активной безопасности, в которые входят, например, камера заднего вида, функция управления жестами, контроль рядности и автоматическое торможение. Для этого они разработали индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество современных систем в автомобилях и степень удовлетворённости владельцев их работой, после чего провели опрос среди американских автолюбителей, задав им специальные вопросы.

Составлен рейтинг самых "нафаршированных" автомобилей: Volvo на первом месте.
Фото: Volvo

В итоге было установлено,что во всех категориях лидирует Volvo. За ней же следуют Tesla, BMW и Cadillac. Из представителей "масс-маркета" (не премиальных брендов) лучше всего показал себя Hyundai.

Владельцы Volvo особенно хвалят Pilot Assist, систему активной безопасности, которая превосходит автопилот Tesla с точки зрения интуитивности и простоты использования. В то же время среди всех марок больше всего нареканий вызвала функция управления жестами – большинство водителей считает ее ненадежнной. Кроме того, немалое количество автомобилистов не слишком доверяют существующим технологиям автономного вождения.

Самые высокотехнологичные автомобили (в скобках указан балл-индекс):

  • Volvo: 617

  • BMW 583

  • Cadillac: 577

  • Mercedes: 567

  • Genesis: 559

  • Hyundai: 556

  • Subaru: 541

  • Kia: 538

  • Nissan: 534

  • Land Rover: 525

  • Lincoln: 525

  • Lexus: 523

  • Audi: 522

  • Ram: 520

  • Infiniti: 518

  • Chevrolet: 511

  • GMC: 510

  • Ford: 509

  • Jaguar: 504

  • Buick: 503

  • Volkswagen: 503

  • Dodge: 499

  • Mitsubishi: 497

  • Toyota: 495

  • Mazda: 494

  • Chrysler: 493

  • Acura: 488

  • Honda: 488

  • Jeep: 486

  • Porsche: 453

  • Mini: 444

  • * Tesla: 593

*Tesla вынесена отдельно, поскольку не разрешила опрашивать своих клиентов в некоторых штатах.

Ранее OBOZREVATEL назвал автомобили, которые рассчитаны на пробег свыше 500 000 км.

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