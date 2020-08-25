Volvo заняла первое место в списке самых технологичных авто.
Американская организация J.D. Power, которая специализируется на исследовании потребительских качеств товаров, составила рейтинг технических решений в новых машинах и выяснило, насколько хорошо они реализованы.
Аналитиков J.D. Power интересовали в первую очередь, высокотехнологичные "фишки", установленные в автомобилях. А именно, информационно-развлекательные системы и системы активной безопасности, в которые входят, например, камера заднего вида, функция управления жестами, контроль рядности и автоматическое торможение. Для этого они разработали индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество современных систем в автомобилях и степень удовлетворённости владельцев их работой, после чего провели опрос среди американских автолюбителей, задав им специальные вопросы.
Составлен рейтинг самых "нафаршированных" автомобилей: Volvo на первом месте. Фото: Volvo
В итоге было установлено,что во всех категориях лидирует Volvo. За ней же следуют Tesla, BMW и Cadillac. Из представителей "масс-маркета" (не премиальных брендов) лучше всего показал себя Hyundai.
Владельцы Volvo особенно хвалят Pilot Assist, систему активной безопасности, которая превосходит автопилот Tesla с точки зрения интуитивности и простоты использования. В то же время среди всех марок больше всего нареканий вызвала функция управления жестами – большинство водителей считает ее ненадежнной. Кроме того, немалое количество автомобилистов не слишком доверяют существующим технологиям автономного вождения.
Самые высокотехнологичные автомобили (в скобках указан балл-индекс):
Volvo: 617
BMW 583
Cadillac: 577
Mercedes: 567
Genesis: 559
Hyundai: 556
Subaru: 541
Kia: 538
Nissan: 534
Land Rover: 525
Lincoln: 525
Lexus: 523
Audi: 522
Ram: 520
Infiniti: 518
Chevrolet: 511
GMC: 510
Ford: 509
Jaguar: 504
Buick: 503
Volkswagen: 503
Dodge: 499
Mitsubishi: 497
Toyota: 495
Mazda: 494
Chrysler: 493
Acura: 488
Honda: 488
Jeep: 486
Porsche: 453
Mini: 444
* Tesla: 593
*Tesla вынесена отдельно, поскольку не разрешила опрашивать своих клиентов в некоторых штатах.
Ранее OBOZREVATEL назвал автомобили, которые рассчитаны на пробег свыше 500 000 км.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!