Американская организация J.D. Power, которая специализируется на исследовании потребительских качеств товаров, составила рейтинг технических решений в новых машинах и выяснило, насколько хорошо они реализованы.

Аналитиков J.D. Power интересовали в первую очередь, высокотехнологичные "фишки", установленные в автомобилях. А именно, информационно-развлекательные системы и системы активной безопасности, в которые входят, например, камера заднего вида, функция управления жестами, контроль рядности и автоматическое торможение. Для этого они разработали индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество современных систем в автомобилях и степень удовлетворённости владельцев их работой, после чего провели опрос среди американских автолюбителей, задав им специальные вопросы.

Составлен рейтинг самых "нафаршированных" автомобилей: Volvo на первом месте. Фото: Volvo

В итоге было установлено,что во всех категориях лидирует Volvo. За ней же следуют Tesla, BMW и Cadillac. Из представителей "масс-маркета" (не премиальных брендов) лучше всего показал себя Hyundai.

Владельцы Volvo особенно хвалят Pilot Assist, систему активной безопасности, которая превосходит автопилот Tesla с точки зрения интуитивности и простоты использования. В то же время среди всех марок больше всего нареканий вызвала функция управления жестами – большинство водителей считает ее ненадежнной. Кроме того, немалое количество автомобилистов не слишком доверяют существующим технологиям автономного вождения.

Самые высокотехнологичные автомобили (в скобках указан балл-индекс):

Volvo: 617

BMW 583

Cadillac: 577

Mercedes: 567

Genesis: 559

Hyundai: 556

Subaru: 541

Kia: 538

Nissan: 534

Land Rover: 525

Lincoln: 525

Lexus: 523

Audi: 522

Ram: 520

Infiniti: 518

Chevrolet: 511

GMC: 510

Ford: 509

Jaguar: 504

Buick: 503

Volkswagen: 503

Dodge: 499

Mitsubishi: 497

Toyota: 495

Mazda: 494

Chrysler: 493

Acura: 488

Honda: 488

Jeep: 486

Porsche: 453

Mini: 444

* Tesla: 593

*Tesla вынесена отдельно, поскольку не разрешила опрашивать своих клиентов в некоторых штатах.

Ранее OBOZREVATEL назвал автомобили, которые рассчитаны на пробег свыше 500 000 км.

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