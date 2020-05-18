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18 мая • обновлено в 11:58
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Соперника Skoda Kodiaq от Chery сделали круче и добавили гибрид

2.1т
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Китайский кроссовер Chery Tiggo 8 – довольно молодая модель, которая существует с 2018 года. Но соперник Skoda Kodiaq пережил уже второе обновление, которое привнесло много нововведений.

В первую очередь, семиместный кроссовер стал крупнее – длина увеличилась на 22 мм до 4722 мм, колесная база в 2710 мм не изменилась. Китайский автомобиль получил полностью новый дизайн: передняя решетка стала совсем другой, изменилась форма фар и фонарей, воздухозаборников, появились новые бамперы и капот.

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 2021

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 2021

Министерство промышленности КНР

Министерство промышленности КНР пока не показало фото салона Chery Tiggo 8 2021 модельного года, но известно, что кардинальных перемен внутри не произойдет.

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 2021

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 2021

Министерство промышленности КНР

Салон Chery Tiggo 8 2019

Салон Chery Tiggo 8 2019

cheryinternational.com

Пожалуй, наиболее интересные нововведения произошли в технической части. Базовый мотор объемом 1,5 л мощностью 156 л.с. вошел в состав очень модной по современным меркам мягкой гибридной системы. Чисто электрического пробега в этом случае автомобиль не имеет, но электромотор разгружает ДВС при активной работе, снижая расход топлива и выбросы.

Chery Tiggo 8 2018 года

Chery Tiggo 8 2018 года

cheryinternational.com

Chery Tiggo 8 после рестайлинга в 2019 году

Chery Tiggo 8 после рестайлинга в 2019 году

cheryinternational.com

Топовый турбированный двигатель объемом 1,6 л мощностью 197 л.с. остался в линейке. Позже ожидается появление полноценной гибридной подзаряжаемой модификации. Возможно, в этом случае новый кроссовер Чери Тиго 8 станет полноприводным, если получит электромотор на задней оси.

Кроссовер Skoda Kodiaq – главный соперник Chery Tiggo 8

Кроссовер Skoda Kodiaq – главный соперник Chery Tiggo 8

skoda-auto.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Skoda Octavia получила серьезного конкурента из Китая, который готов бороться за покупателей с помощью привлекательной цены.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто китайский автомобиль кроссовер Chery гибрид
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