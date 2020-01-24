Соперника Renault Duster от Skoda показали живьем: видео

Новый кроссовер Skoda Vision IN показали на живом видео. В нем бюджетная новинка продемонстрировала некоторые особенности своего дизайна.

Как выяснил OBOZREVATEL, в продажу компактный кроссовер отправится в начале следующего года. В первую очередь автомобиль появится на рынке Индии, где будет соперничать с Renault Duster, Hyundai Creta и Kia Seltos. В дальнейшем автомобиль может появиться и в других странах.

Эффектная светотехника – отличительная черта Skoda Vision IN скриншот из видео

Несмотря на то, что на данный момент речь идет о концепте-предвестнике, серийный автомобиль не будет кардинально от него отличаться. Поэтому смело можно делать выводы о дизайне грядущей новинки.

Бюджетный кроссовер Renault Duster – один из главных автомобилей в сегменте group.renault.com

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Стоит отметить фирменную двухэтажную переднюю оптику, которая стала характерным элементом всех кроссоверов Шкода. Внимание привлекает и светящаяся решетка, однако на серийной машине этот эффектный элемент не появится по соображениям экономии.

Компактный кроссовер Skoda Kamiq легко угадывается в новинке skoda-auto.com

Во многом бюджетный кроссовер Шкода будет напоминать европейский компакт Skoda Kamiq. Об этом свидетельствуют и первые эскизы, которые компания распространила ранее. Это позволяет создать еще более полную картину о дизайне Skoda Vision IN. Кстати, производственный вариант получит другое название, которое пока держится в секрете.

Skoda Vision IN уже показывали на официальных изображениях skoda-auto.com

Новый кроссовер Skoda будет очень похож на этот концепт skoda-auto.com

Ожидается, что в моторную гамму войдут двигатели объемом 1 л (95 л.с. и 115 л.с.) и 1,5 л (150 л.с.), вместе с которыми будут работать 5- и 6-ступенчатые механические КПП, а также роботизированная DSG с двумя сцеплениями на 7 передач.

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