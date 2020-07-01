Соперник VW Passat от Kia стал намного круче

Стас Сидилев Новости 20:00, 1.07.2020

Kia K5 – новый среднеразмерный седан для соперничества с VW Passat, Ford Mondeo, Opel Insignia и Peugeot 508. Фактически, это новое поколение Kia Optima, которое получило новое имя, прежде известное только на домашнем корейском рынке.

Новая Kia K5 GT с мощным 294-сильным двигателем.
Фото: Kia

Теперь автомобиль представлен в новой модификации Kia K5 GT. Главная особенность – двигатель объемом 2,5 л мощностью 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 8-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

Внешне спортивный вариант отличается от стандартного седана Киа К5 уникальными колесными дисками и сдвоенными патрубками выхлопной системы, благодаря чему автомобиль выглядит очень агрессивно. В салоне появились новые кресла с развитой боковой поддержкой.

Новая Kia K5 GT с мощным 294-сильным двигателем.
Фото: Kia
Новая Kia K5 GT с мощным 294-сильным двигателем.
Фото: Kia

Выход на рынок запланирован осенью этого года. Сперва новая Kia K5 GT с мощным двигателем появится в США.

Новая Kia K5 GT с мощным 294-сильным двигателем.
Фото: Kia

Как рассказывал OBOZREVATEL, Kia представила самую вместительную и практичную модель.

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