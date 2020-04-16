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16 апреля • обновлено в 19:37
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Соперник Toyota Prado от УАЗ: появились новые фото

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Появились новые детали дизайна соперника Toyota Land Cruiser Prado от УАЗ. Конечно, полноценно конкурировать российский внедорожник не сможет, хотя в компании об этом мечтают.

Фактически, УАЗ Прадо окажется в очередной раз модернизированным УАЗ Патриот, конструкция которого появилась более 20 лет назад. Интересно, что главная проблема автомобиля – неконтролируемая коррозия кузова – до сих пор актуальна. Возможно, с выходом новой модели внедорожника с этим что-нибудь придумают.

Таким новый УАЗ Патриот видят дизайнеры компании

Таким новый УАЗ Патриот видят дизайнеры компании

drom.ru

Изначально дебют автомобиля планировали провести в этом году. Затем премьеру перенесли на 2021. Никаких точных новостей о машине давно не было: вполне вероятно, что в ближайшее время представители компании назовут 2022 год дебютным для нового УАЗа.

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Для машины подготовили новые кузовные панели и по-другому решенную оптику, но финальная внешность не готова. Есть только эскизы, которые демонстрируют предпочтения художников компании, но насколько они далеки от реальности, пока сказать сложно.

Детали салона УАЗ, который будет соперничать с Тойота Прадо

Детали салона УАЗ, который будет соперничать с Тойота Прадо

fips.ru

Детали салона УАЗ, который будет соперничать с Тойота Прадо

Детали салона УАЗ, который будет соперничать с Тойота Прадо

fips.ru

Кроме того, российский автопроизводитель время от времени патентует отдельные детали машины. Как правило, дизайн новой модели регистрируют целиком. Но UAZ, видимо, оформляет документацию по ходу готовности конкретных элементов. На этот раз одним из таких стал блок управления ходовыми характеристиками и системой полного привода. Впрочем, о наличии в модели трансмиссии 4х4 мы догадывались и прежде.

Таким новый УАЗ Патриот видят дизайнеры компании

Таким новый УАЗ Патриот видят дизайнеры компании

drom.ru

Еще один вариант дизайна нового УАЗ 2022 модельного года

Еще один вариант дизайна нового УАЗ 2022 модельного года

rg.ru

Из-за того, что точная дата появления грядущей новинки еще не определена, цены также неизвестны. Сейчас купить UAZ Patriot в России можно от 710 910 рублей (260 тыс. грн или 9600 долларов). Непосредственно соперник Тойота Ленд Крузер Прадо может оказаться в два раза дороже.

UAZ Patriot опять обновят

UAZ Patriot опять обновят

uaz.ru

Кажется, Toyota LC Prado может не волноваться

Кажется, Toyota LC Prado может не волноваться

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о неизвестном УАЗе, который превратили в мобильную библиотеку.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
УАЗ Toyota бюджетный автомобиль внедорожник новые авто авто
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