Соперник Toyota Camry от Hyundai оказался очень популярным

Hyundai Grandeur 2020 официально представлен. Компания отчиталась о высоких успехах сразу после старта приема предзаказов.

Как стало известно OBOZREVATEL, новый седан за 11 рабочих дней собрал более 32 тысяч предварительных заказов. Эти данные касаются домашнего рынка.

Hyundai Grandeur 2020 будет легко узнать на дороге благодаря необычному дизайну hyundai.com

И прежде Hyundai Grandeur пользовался высоким спросом в Южной Корее. Однако после обновления популярность модели заметно выросла.

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Задние фонари Hyundai Grandeur теперь выглядят по-другому hyundai.com

Стоит отметить, что автомобиль пережил не просто рестайлинг, о котором обычно идет речь в середине жизненного цикла моделей. Кроме изменений в дизайне, колесная база была увеличена на 4 см, что подарило дополнительное пространство в салоне. Длина Grandeur 2020 составляет 4990 мм.

Силуэт у Hyundai Grandeur довольно элегантный hyundai.com

Внешность получилась эффектной. Крупная решетка с хромированными сотами доминирует в передней части. Небольшие фары разнесли по сторонам, а новый бампер и серебристые решетки воздухозаборников напоминают премиальные авто суббренда Genesis, которым владеет Hyundai.

Роскошный седан Genesis G90 наверняка вдохновил дизайнеров Hyundai Grandeur 2020 hyundai.com

Задние фонари по-прежнему соединены между собой светодиодной полосой, однако теперь выглядят элегантнее. Увеличенная колесная база никак не отразилась на пропорциях силуэта.

Интерьер Hyundai Grandeur 2020 кажется приятным местом hyundai.com

Новинка получила полностью другой салон. Передняя панель выглядит дорого, а комбинация разноцветных отделочных материалов добавляет лоска. Цифровой щиток приборов имеет диагональ 12,3 дюйма, такой же размер получил и центральный монитор мультимедиа.

До обновления Hyundai Grandeur выглядел более традиционно hyundai.com

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На выбор доступны бензиновые двигатели 2.5 (196 л.с.) и 3.3 (290 л.с.), а также гибридная силовая установка и 3-литровый мотор, работающий на газу. На домашнем рынке стоимость базовой версии составляет 28 тысяч долларов.

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