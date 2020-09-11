Соперник Renault Logan от Kia отправился в производство

Бюджетный седан Kia Rio претерпел рестайлинг и уже отправился в производство. Пока оно стартовало на заводе корейской компании в России. Автомобиль будет соперничать с Renault Logan.

Как сообщает Drom, модель встала на конвейер в Санкт-Петербурге. В ходе обновления компактный седан получил переработанный дизайн. Изменения в первую очередь коснулись новых бамперов, передней решетки и обновленной наружной светотехники.

Новинка получила свежий дизайн. Фото: Kia

В моторной гамме остались бензиновые двигатели объемом 1,4 л мощностью 100 л.с. и 1,6 л на 123 л.с. На выбор доступны механическая и автоматическая КПП.

Дату продаж и цену производитель пока не назвал. Также неизвестно, когда автомобиль отправится на другие рынки.

На российском заводе стартовало производство Kia Rio 2021. Фото: drom.ru

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о первых фото бюджетных моделей Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway третьего поколения.