Соперник Renault Logan от Fiat превратился в кроссовер

Один из наиболее интересных представителей бюджетных моделей B-класса, – Fiat Tipo – обновился, однако премьера состоится позже. Но фото компактного автомобиля уже просочились в сеть.

Фото экстерьера на данный момент доступно только одно. Тем не менее, мы видим много интересного. В первую очередь, новый Фиат Типо получил модификацию кроссовера. Скорее всего, эта версия будет доступна для модели в кузовах хэтчбек и универсал. Но, возможно, в компании решили в подобном ключе выполнить и седан.

Новый Fait Tipo 2021 показали на фото autopareri.com

У главного соперника – Renault Logan – есть такая модификация. Новый Fiat Tipo выделяется за счет новых элементов в дизайне: на переднем бампере появилась серебристая отделка, а колесные арки расширены пластиковыми накладками. Пока трудно сказать, увеличили в этой модификации клиренс или нет. Привод в любом случае будет только передним.

Новый Fait Tipo 2021 показали на фото autopareri.com

В передних фарах изменилась графика, наверняка что-то похожее произошло с задними фонарями. Второе фото посвящено интерьеру – салон Fiat Tipo 2021 получил комбинированный щиток приборов с цифровым дисплеем, а центральный экран информационно-развлекательной системы, возможно, стал крупнее. Скорее всего, эти опции будут доступны в топовых комплектациях.

Премьера нового Фиат Типо должна состояться ближе к концу 2020 года.

Актуальный Fait Tipo fiat.com

Актуальный Fait Tipo fiat.com

Актуальный Fait Tipo fiat.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о бюджетном пикапе Fiat со стильным дизайном.