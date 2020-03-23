Соперник Renault Logan и Skoda Rapid от Suzuki полностью рассекречен

Бюджетный седан Suzuki Swift, который построен на платформе и агрегатах одноименного пятидверного хэтчбека, обновился. Кроме того, модель получила другой мотор и новые опции.
Раньше этот автомобиль назывался Suzuki Swift Dzire. Но в компании решили развести седан и хэтчбек, поэтому теперь модель носит имя Suzuki Dzire. В первую очередь автомобиль создавался для рынка Индии, где компактный седан пользуется высоким спросом. На данный момент неизвестно, появится ли новинка в других странах.
Новый седан Сузуки полностью рассекречен
globalsuzuki.com
Дизайн главным образом изменился в передней части. Бюджетник Сузуки получил крупную решетку, объединенную с нижним воздухозаборником, изменилось оформление противотуманных фар, появилось большое количество хромированного декора.
Компактный седан Сузуки очень популярен в Индии
скриншот видео
В салоне Suzuki Dzire 2020 изменилась отделка, появился новый вариант пластикового "дерева", улучшилась информационно-развлекательная система. Кроме того, в топовых модификациях новый Сузуки получит систему старт-стоп и круиз-контроль, цветной бортовой компьютер, климат-контроль и камеру заднего вида.
В целом салон Suzuki Dzire почти не изменился
globalsuzuki.com
Прежний 1,2-литровый бензиновый двигатель на 83 л.с. заменили новым мощностью 90 л.с. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической КПП и роботизированной коробкой.
У Suzuki Dzire 2020 теперь больше хрома в отделке
globalsuzuki.com
Раньше бюджетный седан Сузуки выглядел чуть менее премиально
globalsuzuki.com
Если бы в компании решились вывести новый седан на другие рынки, соперничать пришлось бы с Renault Logan, Skoda Rapid, Citroen C-Elysee и Fiat Tipo.
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