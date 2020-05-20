Соперник Renault Duster от Chevrolet оказался китайским авто
Новый кроссовер Chevrolet Groove еще не представлен официально, однако его фото со сборочной линии уже есть. Оказалось, основой послужил китайский кроссовер Baojun 510.
Сразу нужно отметить, что здесь все честно: бренд Baojun является результатом сотрудничества автогигантов General Motos и SAIC. Поэтому кроссовер 510 лишь получил новые эмблемы и сменил название, чтобы превратиться в новый Шевроле.
Производство модели также налажено в Китае, новинку уже отправили на конвейер. Chevrolet Groove в первую очередь появится на рынке Южной Америки, где одним из наиболее популярных бюджетных кроссоверов является Renault Duster. С ним и придется бороться за покупателей.
Скорее всего, новый Chevrolet получил атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 л мощностью 99 или 105 л.с., 6-ступенчатую механическую КПП, вариатор и 5-диапазонную роботизированную коробку. Полный привод не предусмотрен.
В списке оснащения – панорамная крыша, климат-контроль, щиток приборов с цифровым дисплеем, камера заднего вида, боковые шторки безопасности. Во всяком случае, так можно оснастить исходный кроссовер Baojun 510. Значит, все это есть и у Chevrolet Groove.
Скорее всего, цены объявят после официальной презентации, которая состоится немного позже.
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