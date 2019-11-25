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25 ноября • обновлено в 13:40
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Соперник Mazda 6 и Toyota Camry по цене Octavia: как выглядит новый седан

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Новый седан GAC Trumpchi GA8 серьезно обновили. Автомобиль получил стильный кузов и роскошный интерьер. Среди соперников модели – Toyota Camry и Mazda 6.

Как стало известно OBOZREVATEL, китайский автомобиль претерпел глубокий рестайлинг. Обновление не ограничилось традиционными изменениями в оптике, которые не всегда заметны. Здесь появились другие фары и фонари, новые бамперы и крупная характерная решетка.

Новый GAC Trumpchi GA8 теперь выглядит стильно и агрессивно

Новый GAC Trumpchi GA8 теперь выглядит стильно и агрессивно

pcauto.com.cn

Стоит отметить, что этот элемент напоминает другие новые модели GAC, связывая линейку автомобилей воедино. В длину седан Trumpchi GA8 2020 вытянулся на 5003 мм, колесная база равна 2900 мм.

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Задние фонари GAC Trumpchi GA8 выглядят просто и современно

Задние фонари GAC Trumpchi GA8 выглядят просто и современно

pcauto.com.cn

Новинка получила стильный салон, в котором комбинация различных материалов отделки смотрится очень выгодно. На передней панели экран мультимедиа визуально объединен с цифровым щитком приборов.

Лаконичная передняя панель салона GAC Trumpchi GA8 выглядит дорого

Лаконичная передняя панель салона GAC Trumpchi GA8 выглядит дорого

pcauto.com.cn

Можно отметить небольшое количество физических переключателей, элегантные воздуховоды климатической системы и широкий центральный тоннель.

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Элегантный силуэт и длинная колесная база – характерные черты GAC Trumpchi GA8

Элегантный силуэт и длинная колесная база – характерные черты GAC Trumpchi GA8

pcauto.com.cn

GAC Trumpchi GA8 оснащен четырехцилиндровым турбомотором на 2 л мощностью 252 л.с. и 390 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатой автоматической КПП в составе переднеприводной трансмиссии.

GAC Trumpchi GS5 выполнен в похожей стилистике с крупной передней решеткой

GAC Trumpchi GS5 выполнен в похожей стилистике с крупной передней решеткой

cnet.com

GAC Trumpchi GS8 одним из первых примерил новый корпоративный стиль бренда

GAC Trumpchi GS8 одним из первых примерил новый корпоративный стиль бренда

gac-motor.com

До обновления за китайский автомобиль просили на домашнем рынке от 21 тысяч долларов. Вероятно, теперь стоимость могут немного увеличить.

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Mazda 6 – один из главных конкурентов GAC Trumpchi GA8

Mazda 6 – один из главных конкурентов GAC Trumpchi GA8

mazda.com

Toyota Camry – опасный соперник для GAC Trumpchi GA8

Toyota Camry – опасный соперник для GAC Trumpchi GA8

toyota.com

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто китайский автомобиль GAC Toyota Mazda новости
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Гоша Злой
Гоша Злой
вопрос лишь в том когда у него молдинги отпадут и хром почернеет...про движок молчу - спионерили у кого-то
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