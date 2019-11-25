Соперник Mazda 6 и Toyota Camry по цене Octavia: как выглядит новый седан

Новый седан GAC Trumpchi GA8 серьезно обновили. Автомобиль получил стильный кузов и роскошный интерьер. Среди соперников модели – Toyota Camry и Mazda 6.

Как стало известно OBOZREVATEL, китайский автомобиль претерпел глубокий рестайлинг. Обновление не ограничилось традиционными изменениями в оптике, которые не всегда заметны. Здесь появились другие фары и фонари, новые бамперы и крупная характерная решетка.

Новый GAC Trumpchi GA8 теперь выглядит стильно и агрессивно pcauto.com.cn

Стоит отметить, что этот элемент напоминает другие новые модели GAC, связывая линейку автомобилей воедино. В длину седан Trumpchi GA8 2020 вытянулся на 5003 мм, колесная база равна 2900 мм.

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Задние фонари GAC Trumpchi GA8 выглядят просто и современно pcauto.com.cn

Новинка получила стильный салон, в котором комбинация различных материалов отделки смотрится очень выгодно. На передней панели экран мультимедиа визуально объединен с цифровым щитком приборов.

Лаконичная передняя панель салона GAC Trumpchi GA8 выглядит дорого pcauto.com.cn

Можно отметить небольшое количество физических переключателей, элегантные воздуховоды климатической системы и широкий центральный тоннель.

Элегантный силуэт и длинная колесная база – характерные черты GAC Trumpchi GA8 pcauto.com.cn

GAC Trumpchi GA8 оснащен четырехцилиндровым турбомотором на 2 л мощностью 252 л.с. и 390 Нм крутящего момента, а также 8-ступенчатой автоматической КПП в составе переднеприводной трансмиссии.

GAC Trumpchi GS5 выполнен в похожей стилистике с крупной передней решеткой cnet.com

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До обновления за китайский автомобиль просили на домашнем рынке от 21 тысяч долларов. Вероятно, теперь стоимость могут немного увеличить.

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