Соотношение стоимости бензина и зарплаты в Украине установило новый рекорд

По состоянию на октябрь 2020 года в Украине на среднюю зарплату можно купить 473 литра бензина. Это лучшее соотношение средней зарплаты к стоимости топлива за последние 10 лет.

Такую информацию приводит сайт TopGir. Как пишет издание, средняя зарплата в Украине за указанный период составила 11 446 грн (официально), тогда средняя стоимость одного литра бензина – 24,19 грн.

Для сравнения, еще в начале года средней з/п хватало на покупку 395 литров топлива. В то же время 5 и 9 лет назад можно было купить лишь менее 300 л горючего для авто.

Отмечается, что на изменение индекса бензина повлияло два фактора. Первый из них – увеличение официальной средней заработной платы в Украине, второй – снижение стоимости топлива из-за всемирной пандемии и карантина.

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