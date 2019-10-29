Солист Jamiroquai выставил на торги BMW из своей коллекции

На аукционе Silverstone Auctions, который состоится 9 ноября, будет предложен BMW солиста Jamiroquai Джея Кея.

Об этом сообщается на страничке аукциона. Знаменитый фронтмен группы Jamiroquai Джей Кей, известный своей коллекцией спорткаров, решил расстаться с компактным купе BMW 1 Series M Coupe.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

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Автомобиль был приобретен британским музыкантом в 2012 году, и это один из всего лишь 450 экземпляров спорткара с правым расположением руля. Белый цвет кузова контрастирует с черным салоном. За 7 лет Джей Кей накатал на этом BMW всего 8850 км, так что автомобиль практически новый.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

Автомобиль оснащен 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором с двумя турбинами, благодаря которым мощность достигает 340 л.с. Не удивительно, что спринт от 0 до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

Купе будет представлено на аукционе в Бирмингеме, который состоится 9 ноября в рамках автомобильной выставки NEC Classic Motor Show. Ориентировочная цена эксклюзивного лота – около 50 тысяч евро.

BMW 1 Series M Coupe silverstoneauctions.com

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