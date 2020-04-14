Собрать коллекцию Mazda можно совершенно бесплатно

Стать обладателем симпатичной коллекции из 10 разнообразных моделей Mazda можно даже не покидая дома. Для этого понадобится бумага, цветной принтер и доступ в интернет.

Коллекция бумажных моделей Mazda mazda.com

Сидя дома на карантине любители автомобильной истории могут заняться сбором коллекции бумажных авто. Ранее мы уже рассказывали о подобных 3D-моделях. Аналогичный вид досуга предлагает и компания Mazda.

В этом году японский производитель отмечает свое 100-летие, и таким оригинальным способом он решил напомнить о своих исторических моделях. Кстати, познакомиться с богатой историей Mazda можно посетив интерактивный музей компании.

Интересно, что модели делятся на несколько уровней сложности. Например, современные модели CX-3, CX-5, Demio (Mazda2) и Axela Sport (Mazda3) просты в изготовлении. Немного больше усилий потребуют Atenza (Mazda6) и 1980 Familia (Mazda 323).

Культовый родстер Mazda MX-5 Miata mazda.com

К наиболее сложным в изготовлении относятся культовый родстер MX-5 Miata, а также исторические модели – первая малолитражка 1960 R360 Coupe, первый роторный автомобиль марки 1967 Cosmo и купе 1969 Luce Rotary Coupe.

Mazda mazda.com

Если процесс окажется для вас слишком сложным, Mazda подготовила специальную страничку с подробной инструкцией по сборке моделей. В любом случае, вы сможете провести время весело и креативно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, автопроизводители предлагают творчески подойти к организации досуга во время карантина.