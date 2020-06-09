СМИ удивило фото "копейки" ВАЗ на еврономерах

Временами в Украине можно встретить нетипичные машины на еврономерах – например, даже советские авто. Одну из таких легковушек недавно засняли в Тернопольской области.

В данном случае в объектив камеры попал ВАЗ-2101 на чешской регистрации. Издания "Терен" и 0352.ua, которые опубликовали снимки пригнанной из Европы "копейки", справедливо отмечают, что это авто на еврономерах очень необычное: если в Украине ВАЗ-2101 можно купить до 1000 долларов, то в Чехии такое авто стоит от $5000.

ВАЗ-2101 на еврономерах, которую поймали в Тернопольской области teren.in.ua

Иными словами, не совсем понятен смысл пригона такого авто из ЕС, поскольку в нашей стране покупка "копейки" обходится в разы дешевле.

ВАЗ-2101 на еврономерах, которую поймали в Тернопольской области teren.in.ua

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на украинских дорогах засветился Ланос на "блатных" номерах.

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