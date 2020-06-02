Смертельно опасны: эксперты назвали худшие машины
Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что компактные авто – одни из самых смертоносных транспортных средств на дороге.
По данным организации, 15 из 20 машин с наиболее высокими показателями смертности в 2017 году были небольшими автомобилями. Исследование показало , что компакт-кары продемонстрировали наивысший уровень смертности.
Сегмент небольших машин в среднем продемонстрировал 82 смертельных случая на миллион зарегистрированных транспортных средств. На обратной стороне исследования оказались большие SUV, которые оказались наиболее безопасными с коэффициентом смертности всего 15 на миллион машин.
ЧИТАЙТЕ: Маски от коронавируса можно дезинфицировать в машине
Как объяснил старший вице-президент IIHS по исследованиям Джо Нолан, автомобили меньшего размера обеспечивают худшую защиту водителя в случае аварий, а их меньшая масса означает, что они берут на себя основной удар при столкновении с более крупными транспортными средствами.
Крупные транспортные средства также обычно оснащены большим количеством систем безопасности. Премиальные модели, которые продемонстрировали хорошие результаты, предлагают более продвинутые системы безопасности.
OBOZREVATEL ранее сообщал о наиболее безопасных авто по версии Euro NCAP.