Смертельно опасны: эксперты назвали худшие машины

Страховой институт безопасности дорожного движения США (IIHS) опубликовал результаты исследования, в котором говорится, что компактные авто – одни из самых смертоносных транспортных средств на дороге.

По данным организации, 15 из 20 машин с наиболее высокими показателями смертности в 2017 году были небольшими автомобилями. Исследование показало , что компакт-кары продемонстрировали наивысший уровень смертности.

Специалисты выяснили, какие авто наиболее опасны IIHS

Сегмент небольших машин в среднем продемонстрировал 82 смертельных случая на миллион зарегистрированных транспортных средств. На обратной стороне исследования оказались большие SUV, которые оказались наиболее безопасными с коэффициентом смертности всего 15 на миллион машин.

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Как объяснил старший вице-президент IIHS по исследованиям Джо Нолан, автомобили меньшего размера обеспечивают худшую защиту водителя в случае аварий, а их меньшая масса означает, что они берут на себя основной удар при столкновении с более крупными транспортными средствами.

скриншот сайта IIHS

скриншот сайта IIHS

скриншот сайта IIHS

Крупные транспортные средства также обычно оснащены большим количеством систем безопасности. Премиальные модели, которые продемонстрировали хорошие результаты, предлагают более продвинутые системы безопасности.

OBOZREVATEL ранее сообщал о наиболее безопасных авто по версии Euro NCAP.

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