Смех сквозь слёзы: как выглядит погоня в индийском кино

Индийское кино всегда отличалось тем, что имело малого чего общего с реальностью (хотя касается это, конечно, не всех фильмов). Некоторые сцены из кинолент от индийских режиссёров в буквальном смысле поражают своей сказочностью.

Чего только стоят погони – в случае с ними часто даже сложно осознать, как вообще можно было додуматься до такого. Тем не менее, раз за разом постановщики закрывают глаза на любые законы физики в этом деле и даже не пытаются их хотя бы как-то "принять за уши".

Погоня в индийском кино Скншот видео

Яркий тому пример – адская сцена погони из одного индийского фильма, которую недавно опубликовали на YouTube. Этот трёхминутный шедевр однозначно стоит внимания:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США дети угнали почти полсотни автомобилей.