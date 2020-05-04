Смех сквозь слёзы: как выглядит погоня в индийском кино

Виталий Сазонов Новости 19:44, 4.05.2020

Индийское кино всегда отличалось тем, что имело малого чего общего с реальностью (хотя касается это, конечно, не всех фильмов). Некоторые сцены из кинолент от индийских режиссёров в буквальном смысле поражают своей сказочностью.

Чего только стоят погони – в случае с ними часто даже сложно осознать, как вообще можно было додуматься до такого. Тем не менее, раз за разом постановщики закрывают глаза на любые законы физики в этом деле и даже не пытаются их хотя бы как-то "принять за уши".

Погоня в индийском кино
Скншот видео

Яркий тому пример – адская сцена погони из одного индийского фильма, которую недавно опубликовали на YouTube. Этот трёхминутный шедевр однозначно стоит внимания:

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в США дети угнали почти полсотни автомобилей.

Комментировать
Авто Новости

Смотрите также

Что предложил украинцам Зеленский: обещания, штрафы и видосики?

Запрещенные фотографии настоящего СССР

В Киеве люди "забили" на карантин и ломанулись на выставку тюльпанов

Сивохо заявил, что Зеленский преподнесет украинцам сюрприз

"Республика" развивается: фото из Донецка