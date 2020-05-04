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4 мая • обновлено в 22:22
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Смех сквозь слёзы: как выглядит погоня в индийском кино

4.6т
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Индийское кино всегда отличалось тем, что имело малого чего общего с реальностью (хотя касается это, конечно, не всех фильмов). Некоторые сцены из кинолент от индийских режиссёров в буквальном смысле поражают своей сказочностью.

Чего только стоят погони – в случае с ними часто даже сложно осознать, как вообще можно было додуматься до такого. Тем не менее, раз за разом постановщики закрывают глаза на любые законы физики в этом деле и даже не пытаются их хотя бы как-то "принять за уши".

Погоня в индийском кино

Погоня в индийском кино

Скншот видео

Яркий тому пример – адская сцена погони из одного индийского фильма, которую недавно опубликовали на YouTube. Этот трёхминутный шедевр однозначно стоит внимания:

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
видео кино курьез авто
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