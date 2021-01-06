Слияние FCA и Group PSA одобрено акционерами

Концерны Fiat Chrysler Automobiles и Group PSA объявили, что на собрании акционеров подавляющее большинство (99%) одобрило слияние двух автомобильных гигантов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В результате объединения будет организован новый концерн Stellantis.

Акционеры FCA также одобрили вопросы, связанные со слиянием, включая принятие Устава и назначение ранее объявленных членов Совета директоров, которые поочередно вступят в силу после завершения процесса слияния.

После одобрения акционеров и получения окончательных разрешений регулирующих органов, в частности, от Европейской комиссии и Европейского центрального банка, FCA и Group PSA планируют завершить объединение 16 января нынешнего года.

С 18 января обычные акции Stellantis начнут торговаться на биржах в Париже и Милане, а с 19 января они появятся и на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Несмотря на то, что создание альянса подразумевает равноправное участие двух партнеров, доминировать в нем будет французский концерн PSA. Во-первых, возглавит Stellantis нынешний президент PSA Карлос Таварес, а Джону Элкану из FCA досталось место председателя правления. А во-вторых, из одиннадцати мест в составе совета директоров будущего альянса шесть займут люди из PSA…

Ожидалось, что общее количество проданных автомобилей позволит FCA и PSA занять четвертое место после Toyota, Volkswagen AG и Renault-Nissan. Однако, спад продаж, вызванный коронавирусом, по итогам трех кварталов 2020 года вывел новый концерн лишь на 6-е место. Помимо вышеперечисленной "троицы", он уступил еще General Motors и Hyundai-Kia.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, соглашение о слиянии двух автомобильных компаний было подписано 18 декабря 2019 года. Летом прошлого года было обнародовано название нового альянса – Stellantis.