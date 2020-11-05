Топ "слабых" суперкаров с шикарным дизайном: экзотичные модели

Дорогой автомобиль сразу видно. Мощные скоростные суперкары своим дизайном дают понять, что главнее на дороге нет никого. Но это не всегда так.

АвтоОбоз вспомнил самые эффектные и экзотичные модели, которые получили сногсшибательную внешность, но не были быстрее среднестатистического седана.

DeLorean DMC-12

Американский автомобиль производился с 1981 по 1983 год на территории Северной Ирландии для компании DMC (DeLorean Motor Company), названной в честь основателя предприятия и талантливого автомобильного конструктора Джона ДеЛореана.

DeLorean DMC-12. i2.wp.com

Создатель машины решил вывести на рынок наиболее стильный, харизматичный и необыкновенный суперкар, который только можно было купить за деньги. Для этого у машины было все: среднемоторная компоновка, модный итальянский дизайн, эффектные двери, которые поднимались вверх, и невероятный полированный кузов, которому решили сохранить блеск металла, отказавшись от краски.

Но были и проблемы. Главная – двигатель V6. Агрегат совместными усилиями был создан Peugeot, Renault и Volvo. Неплохой мотор, который можно было встретить на многих "повседневных" машинах: Volvo 200, Renault 25, некоторые Citroen. Собственно, здесь скрывается недостаток, который существовал исключительно для DeLorean: недостаточная мощность в 150 л.с. Таким образом, DMC-12 только снаружи казался быстрой машиной. Основные соперники от Ferrari и Lamborghini были в 2-3 раза мощнее.

DeLorean DMC-12. zr.ru

В 2019 году в прокат вышел фильм "Тачка на миллион" (в оригинале – Driven). Кинокартина посвящена истории создания уникального автомобиля, к которому привела мечта его "отца", трудностям в становлении молодой компании и особенностям привлечения инвесторов. Разумеется, в фильме не обошли вниманием скандальные детали и бесславный конец истории DeLorean DMC-12. А сегодня коллекционеры гоняются за этой машиной.

Toyota Sera

К концу ХХ столетия тенденции в автомобильном дизайне просматривались отчетливо. Все понимали, что органические мотивы биодизайна будут актуальны в ближайший десяток лет, поэтому от простых "квадратных" форм нужно было отказываться как можно скорее.

Toyota Sera. drivetribe.imgix.net

Японская Toyota продемонстрировала перспективы развития стилистики своих моделей вместе с необычным автомобилем Sera. Название интерпретировало французское слово "будет", намекая на дальновидный эксперимент с революционным обликом транспортных средств. Все так и вышло: модель получила эффектные двери, которые открывались вверх, обтекаемый кузов и смелую цветовую гамму. Крышу сделали полностью прозрачной.

Toyota Sera. coys.co.uk

Всем своим видом Sera намекала на высокую мощность и очень быструю езду. На самом деле, главной задачей машины был экспериментальный дизайн без привязки к динамическим характеристикам. Поэтому основой послужили агрегаты семейства Toyota Yaris – простой доступной модели, которая не имеет ничего общего с суперкарами.

Ferrari Dino

Итальянские суперкары – венец скоростного автомобилестроения. Во всяком случае, так было принято считать до появления модели Ferrari Dino. Вообще, Dino – семейство довольно разных машин, в которое даже входили гоночные болиды. Единственным, что объединяло машины под этим именем – маленькие слабые моторы, преимущественно, 6-цилидровые, в то время как большинство автомобилей Ferrari оснащались блоками на 12 цилиндров.

Ferrari Dino. drive-my.com

Первым по-настоящему серийным продуктом под именем Dino стала Ferrari 206 GT в 1968 году. Цель – нарастить продажи и снизить стоимость производства. На этом фоне 206 GT действительно оказалась самым доступным предложением в модельном ряду. Интересно, что часть экземпляров изготавливали на мощностях Fiat, и ни на одной машине не было эмблемы Ferrari. В противном случае, знаменитый итальянский бренд мог получить удар по репутации из-за дешевой маломощной машины. В то же время, необходимо было сохранить отчетливую связь с "гарцующим конем", чтобы 206 GT хорошо продавалась.

Ferrari Dino. automotive-heritage.ru

Этому способствовал яркий дизайн, который очень четко демонстрировал принадлежность модели. Забавный факт: сама компания в рекламной брошюре называла новинку "почти Ferrari".

Mitsuoka Orochi

Японская компания Mitsuoka является одним из наиболее отчаянных экспериментаторов автомобильного мира, хотя ее творения известны намного меньше, чем "домашние" Mazda, Honda и Nissan. Венец дизайнерской смелости и креативного инженерного подхода – суперкар Mitsuoka Orochi, который продержался на рынке 8 лет (2006-2014 гг).

Mitsuoka Orochi. drivetribe.imgix.net

Снаружи автомобиль кажется живым. Не нужно применять большую фантазию, чтобы увидеть в нем несколько пар глаз, ноздри, зубы и, возможно, когти и даже крылья. Такие ассоциации не случайны, ведь модель Orochi назвали в честь дракона из японской мифологии, у которого было по восемь голов и хвостов.

Mitsuoka Orochi. gallery.ykt.ru

Но цилиндров в двигателе Mitsuoka Orochi всего шесть. 3,3-литровый мотор Toyota выдавал всего 233 л.с. – совсем не уровень для суперкара XXI столетия. Но и просили за машину всего $100 000, что намного меньше мощнейших автомобилей Porsche и Lamborghini. Но Orochi, пожалуй, эксклюзивнее многих мощных машин из Европы благодаря неповторимому дизайну. Автомобиль до сих пор не получил преемника.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о машинах, на которые лучше не соблазняться при покупке б/у авто. Все они произведены именитыми немецкими брендами, но являются очень ненадежными моделями.