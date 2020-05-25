Сколько водителей любят свою машину больше, чем вторую половинку

Подавляющее большинство водителей относятся к своим автомобилям с трепетом. Однако некоторые из них питают к своим "железным коням" гораздо большие чувства, чем можно было бы ожидать.

Британское подразделение Skoda провело среди жителей Туманного Альбиона опрос (в нем участвовало 2000 человек) и выявило кое-какие интересные факты: оказывается, некоторые автомобилисты любят своих машины больше, чем близких людей.

carscoops.com

Выяснилось, что каждый десятый британский автомобилист любит свой автомобиль больше, чем вторую половинку. В то же время каждый седьмой опрошенный заявил, что испытывает к автомобилю большие чувства, чем к родителям, братьям или сёстрам.

В издании Carscoops, которое внимательно ознакомилось с исследованием, обратили внимание на еще одну деталь – значительная доля водителей любят присваивать своим автомобилям имена. В частности, 32% респондентов признались, что придумывали "кличку" хотя бы одному своему автомобилю, а 25% – давали именам трём и более своим авто.

carscoops.com

С точки зрения символизма в присваивании прозвищ в основном автомобилисты руководствуются следующими причинами: 29% водителей давали то имя машине, которое заставляет их смеяться, 20% – имя, с которым ассоциировался образ автомобиля, 10% – имя, которое напоминало им кого-то особенного, ещё 8% – имя в честь любимого человека или члена семьи.

Среди автомобильных "кличек" самым распространёнными оказались Бетти, Фредди, Дейзи и Рози. Также имеют место имена знаменитостей – например, Элвис Пресли , Харрисон Форд и Бейонсе. Однако, есть и обычные забавные прозвища, такие как кетчуп, пузырь, брюссельская капуста и др.

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