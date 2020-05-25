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25 мая • обновлено в 16:58
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Сколько водителей любят свою машину больше, чем вторую половинку

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Подавляющее большинство водителей относятся к своим автомобилям с трепетом. Однако некоторые из них питают к своим "железным коням" гораздо большие чувства, чем можно было бы ожидать.

Британское подразделение Skoda провело среди жителей Туманного Альбиона опрос (в нем участвовало 2000 человек) и выявило кое-какие интересные факты: оказывается, некоторые автомобилисты любят своих машины больше, чем близких людей.

Сколько водителей любят свою машину больше, чем вторую половинку

carscoops.com

Выяснилось, что каждый десятый британский автомобилист любит свой автомобиль больше, чем вторую половинку. В то же время каждый седьмой опрошенный заявил, что испытывает к автомобилю большие чувства, чем к родителям, братьям или сёстрам.

В издании Carscoops, которое внимательно ознакомилось с исследованием, обратили внимание на еще одну деталь – значительная доля водителей любят присваивать своим автомобилям имена. В частности, 32% респондентов признались, что придумывали "кличку" хотя бы одному своему автомобилю, а 25% – давали именам трём и более своим авто.

Сколько водителей любят свою машину больше, чем вторую половинку

carscoops.com

С точки зрения символизма в присваивании прозвищ в основном автомобилисты руководствуются следующими причинами: 29% водителей давали то имя машине, которое заставляет их смеяться, 20% – имя, с которым ассоциировался образ автомобиля, 10% – имя, которое напоминало им кого-то особенного, ещё 8% – имя в честь любимого человека или члена семьи.

Среди автомобильных "кличек" самым распространёнными оказались Бетти, Фредди, Дейзи и Рози. Также имеют место имена знаменитостей – например, Элвис Пресли , Харрисон Форд и Бейонсе. Однако, есть и обычные забавные прозвища, такие как кетчуп, пузырь, брюссельская капуста и др.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину может хлынуть поток дешевых и не битых авто из Америки.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто б/у автомобиль
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