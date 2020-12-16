Сколько стоят в Украине доступные б/у авто, которые почти не ломаются

Немецкие специалисты Ассоциации технического надзора (TUV) определили самые надежные машины из недорогих, которые можно найти на рынке б/у авто. Есть такие модели и в Украине.

Бытует мнение, что дешевые модели надежными не бывают. На самом деле, сложная конструкция и большое количество дополнительного оборудования, характерные для премиального сегмента, только увеличивают вероятность дорогостоящих поломок. Если нужен доступный автомобиль, лучше искать машину попроще. AutoOboz изучил цены на самые надежные модели по мнению немецких экспертов.

Honda Jazz

Нет ничего нового для японских автомобилей в том, чтобы оказаться надежным предложением. Особенно, если речь идет о Honda. Компактный хэтчбек Jazz – не исключение. Основные соперники модели – Ford Fiesta, Renault Clio, VW Polo и Opel Corsa. Но ото всех конкурентов японский компакт отличается необычным однообъемным кузовом, явно навеянным "домашними" кей-карами (особенно компактный класс автомобилей в Японии). И, конечно, стоит отметить надежность.

Honda Jazz – признанный "долгожитель" во многих странах auto.ria

Самый дешевый экземпляр на украинской вторичке стоит $3600 (101 000 грн). Это недорого. Особенно, если поверить в пробег 213 000 км для машины 2002 года выпуска. Как бы там ни было, автомобиль выглядит удовлетворительно. О хорошем состоянии сообщает и владелец. Присутствуют и следы старения и долгой эксплуатации: кастомные колесные диски, помутнелые фары и прочие мелочи.

В Украине недорого можно купить только старую Honda Jazz auto.ria

Mazda 2

Еще один японский автомобиль – маленькая Mazda 2. Кстати, по размерам хэтчбек похож на Honda Jazz. И выглядит "Двойка" совсем не хуже. Но это касается более-менее современных образцов. В первом же поколении компактная Mazda скорее напоминала простоватый небольшой минивэн с "квадратным" узким кузовом. Зато парковать удобно!

Именно такие экземпляры оцениваются на рынке как самые дешевые. Украинская вторичка – не исключение. Купить подержанную Mazda 2 можно от $3900 (110 000 грн). Хэтчбек 2006 года преодолел 241 000 км. Автомобиль пригнан из Германии, продавец этого не скрывает.

Mazda 2 – одна из самых надежных машин на украинской вторичке auto.ria

Авто, конечно, не новое, и это заметно. Но сохранилось в хорошем состоянии, выглядит опрятным и целым. Ни о каких ДТП и повреждениях владелец не сообщает.

Интерьер Mazda 2 хорошо сохранился и выглядит выносливым auto.ria

Opel Adam

Смелый эксперимент немецкого производителя, который стартовал в 2013 году и завершился в 2019-ом. Что оставил после себя этот автомобиль, названный в честь основателя компании? – Неловкое молчание и довольно хорошие отзывы владельцев о надежности.

Вообще, размышляя о немецких автомобилях, многие быстро вспоминают о BMW, Mercedes и Audi. Про Opel забывают. Возможно, это связано с тем, что модели из Германии зачастую ассоциируются с дорогим премиальным сегментом. "Опель" – это самый демократичный немецкий бренд, даже в сравнении с Volkswagen.

Opel Adam создавали в качестве соперника Mini auto.ria

Opel на протяжении всей своей истории пытался проникнуть в дорогие классы, чтобы составить конкуренцию "Мерседесу". Классический рецепт – большой роскошный седан. Но в XXI веке у компании не было достаточно средств на рискованную разработку дорогого автомобиля. Да и боссы из General Motors наверняка были против таких радикальных шагов. Теперь компания принадлежит Peugeot-Citroen, но это ничего не говорит о движении в сторону премиального сегмента.

Самый дешевый Opel Adam в Украине стоит более $7000 auto.ria

Как бы там ни было, очередная попытка создать имиджевую модель привела к появлению необычного хэтчбека Adam в 2013 году. Очевидным соперником немцы видели модель Mini, с которой сразиться на рынке в большей степени не удалось. Тем не менее, недостаток стильного имиджа производитель компенсировал запасом прочности и надежностью – Adam в этом плане получился удачным автомобилем. Но редким, что выражается в небольшом количестве б/у экземпляров на рынке. Самый дешевый в Украине стоит $7600 (214 000 грн). Пробег с 2013 года составляет 74 000 км. Можно не сомневаться, что эта необычная машина проедет еще как минимум столько же.

Дизайнеры старались создать особенный автомобиль auto.ria

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о самых надежных б/у кроссоверах. Некоторые модели еще довольно актуальны и продаются новыми в салонах, поэтому можно успеть купить автомобиль, который без проблем прослужит долгие годы.