Сколько стоят самые популярные автомобили в Украине

На украинском авторынке 2020 год закончился лишь с 3-процентным падением (85,5 тыс. против 88,5 тыс. авто в 2019). Машин все равно получилось много, но нас интересует десятка лучших.

AutoOboz выяснил, сколько стоят модели, которые в 2020 году продавались на украинском рынке лучше других. В списке есть как бюджетные автомобили, так и дорогие машины.

Японский компактный кроссовер оказался наиболее популярным новым автомобилем на нашем рынке в 2020. Традиционно RAV4 всегда пользовался высоким спросом в Украине, но модель актуальной генерации понравилась почти всем. При том, что машина не самая дешевая в десятке лучших – от 675 000 грн.

Бюджетный кроссовер, который украинцам очень нравится. Покупателей привлекает надежность, доступность обслуживания, практичность и простота конструкции. Не последнюю роль играет низкая цена – от 388 500 грн.

Корейская модель на протяжении 2020 года боролась за лидерство с Renault Duster и Toyota RAV4, но все же уступила первую и вторую позицию своим соперникам. Тем не менее, третье место – очень достойно. Kia Sportage очень популярен в Украине благодаря цене 543 400 грн за базовую модификацию.

Любимая машина практичных семьянинов и таксистов – бюджетный седан Renault Logan. Автомобиль нравится покупателям за простоту и надежность, а цена 316 400 грн – одна из наиболее низких в классе.

На пятой позиции в рейтинге самых популярных машин на украинском рынке оказалась самая дешевая модель Renault – компактный хэтчбек Sandero. Благодаря простоте управления, компактным размерам и стоимости базовой версии 304 300 грн автомобиль идеально подходит начинающим водителям.

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado является самой дорогой моделью в подборке за 1 249 310 грн. Тем не менее, автомобиль оказался на шестом месте. Украинцы очень любят большие, надежные, хорошо оснащенные полноприводные машины. В этом сегменте Land Cruiser Prado оказался наиболее популярным.

Еще один компактный кроссовер в списке лучших – Hyundai Tucson. Автомобиль за 678 700 грн (базовая версия) попал в десятку даже несмотря на то, что жизненный цикл актуального поколения модели подходит к концу. В Украине Hyundai готовится продавать новый Tucson, но цены пока не объявлены. Скорее всего, ценник превысит 700 000 грн.

Octavia – один из традиционных украинских бестселлеров. В 2020 году наши автомобилисты раскупали запасы модели предыдущей генерации. Теперь в продаже доступно следующее поколение по цене от 581 462 грн.

Еще одна любимая машина украинцев – японский кроссовер Mazda CX-5. Наверняка на дорогах вы часто видите эту модель. Во многом автомобиль превосходит своих соперников благодаря качественной отделке интерьера, технологичным опциям и стильному дизайну, но и цена выше – от 805 900 грн.

Закрывает десятку довольно привлекательный во всех смыслах автомобиль – компактный кроссовер Nissan Qashqai за 520 750 грн.

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