Сколько стоят самые популярные автомобили в Украине: ТОП моделей октября

Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, термин "покупательская способность" все еще хорошо известен украинцам. Так, за 10 месяцев 2020 года спрос на новые автомобили снизился всего на 3%.

В свою очередь октябрь оказался наиболее "урожайным" месяцем – в Украине было продано 8,4 тыс. новых машин. АвтоОбоз выяснил, какие бренды вошли в пятерку самых популярных автомобилей и сколько они стоят.

ТОП-5 брендов в октябре 2020:

Renault Toyota Kia Skoda Volkswagen

Renault (1431 авто)

Французский бренд традиционно возглавляет рейтинг продаж новых машин на украинском рынке. Этому способствует демократичное позиционирование, дешевое обслуживание, надежность транспортных средств и приятные цены.

Renault Sandero infocar.ua

Наиболее популярная модель – бюджетный хэтчбек Renault Sandero. Новый экземпляр стоит 272 900 грн – это один из наиболее доступных автомобилей в нашей стране. Но можно найти намного дешевле.

В абсолюте машина из салона – самый дорогой вариант, пускай и в базовой комплектации. Но высокая популярность модели приводит к насыщенности предложениями вторичного рынка. Те, кто ищут самый дешевый вариант, выбирают б/у Renault Sandero.

Renault Sandero auto.ria

Наиболее доступный экземпляр на ходу стоит $4300 (122 000 грн). Но в этом случае машина постарше – 2011 года. Пробег составляет 90 000 км. Машина первого поколения выглядит хорошо, но по информации владельца, восстановлена после серьезного ДТП.

Toyota (1365 авто)

Японские автомобили пользуются уважением среди украинских покупателей, но лидер – Toyota. А самая популярная модель бренда в нашей стране – компактный кроссовер Toyota RAV4. На дорогах вы наверняка часто видите этот SUV, но популярность не падает. Самый дешевый новый вариант стоит 707 472 грн. Дорого, но людям нравится.

Toyota RAV4 uzr.com.ua

На рынке б/у авто "живые" предложения начинаются с $4500 (127 000 грн). В этом случае речь идет о кроссовере первого поколения 1995 года. Пробег выдающийся – 300 000 км. В пятидверном кузове салон рассчитан на четверых, а в багажнике – большой баллон ГБО.

Toyota RAV4 auto.ria

Kia (830 авто)

Позиции корейского бренда в лидерах помогает удерживать кроссовер Kia Sportage. Почти всю "кассу" производителю в октябре сделала именно эта модель, попутно оказавшись наиболее популярным автомобилем месяца в Украине. Новый стоит 532 000 грн – намного дешевле ближайшего соперника от Toyota, из-за этого и популярнее. Чем может ответить вторичный рынок?

Kia Sportage motor.ru

Kia Sportage никогда не был дорогой моделью, а большой выбор подержанных машин подтверждает это. Самый дешевый Sportage стоит $2900 (82 000 грн) за авто 1997 года с пробегом 350 000 км. Экземпляр старый, но стоит учитывать, что в первом поколении модель была рамным внедорожником. Возможно, кому-то это важно.

Kia Sportage auto.ria

Skoda (593 авто)

Skoda Octavia – своеобразный синоним практичного, надежного и безопасного автомобиля, в котором все есть и нет ничего лишнего. В этой связи чешская модель начинает подавлять своей популярностью родственный VW Golf. В Украине – так точно. За новую просят от 578 320 грн.

Skoda Octavia carpixel.net

Традиционно в секторе подержанных машин много разных Skoda Octavia. Экземпляры на ходу начинаются с $2500 (70 000 грн). За эти деньги можно подобрать целый автомобиль на ходу, без повреждений, с пробегом 200 000 км. Машина неновая – первое поколение 1999 года.

Skoda Octavia auto.ria

Volkswagen (536 авто)

Маленький кроссовер VW T-Roc в нашей стране пользуется высокой популярностью. Новым его предлагают за 764 909 грн. Довольно дорого – даже Toyota RAV4 дешевле, хотя она заметно крупнее. Но альтернатив на вторичке не так много, ведь T-Roc – очень свежая модель. Поэтому можно сравнить с похожим по размерам и позиционированию б/у Volkswagen Tiguan.

VW T-Roc wroom.ru

Этот кроссовер нельзя назвать дешевым, на вторичке цены тоже высокие. Самый доступный вариант на ходу оценен в $8500 (240 000 грн). Предлагают машину первого поколения 2009 года. Пробег 146 000 км. Автомобиль вроде в нормальном состоянии, но продавец отмечает, что транспортное средство пригнали из США. Как известно, из Америки редко привозят целые машины. Часто их восстанавливают в Украине после ДТП. Но история конкретного экземпляра неизвестна.

Volkswagen Tiguan auto.ria

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал подробную инструкцию по пригону автомобиля из США со всеми операциями и приблизительными ценами необходимых услуг. Процесс непростой, но покупку можно упростить.