Сколько стоят самые надежные внедорожники в Украине: лучшие SUV

На мировом рынке господство обретают SUV (Sport Utility Vehicle – спортивно-утилитарный автомобиль). Сегменты внедорожников и кроссоверов растут во всех странах. Украина – не исключение, поэтому покупатели интересуются подобными машинами все чаще.

AutoOboz подобрал наиболее надежные SUV на украинском рынке и выяснил, сколько они стоят. Некоторые модели можно приобрести новыми и заплатить больше, другие продаются только на рынке б/у авто, но стоят дешевле. Выбор довольно широкий.

Компактный кроссовер Audi Q2 – довольно молодая модель, но украинское представительство больше не предлагает эту машину в своем каталоге. Тем не менее, на помощь всегда готов прийти вторичный рынок. Там цены на довольно надежный Q2 начинаются с $25 500 (716 000 грн) за экземпляр 2017 года. Дорого, но модель премиальная, а пробег не слишком большой – 78 000 км.

Подержанные Audi Q2 стоят от $25 500 auto.ria

Audi Q5 – кроссовер покрупнее. На рынке б/у авто модель первого поколения, которая многими специалистами признана как очень надежная машина, начинается с $12 900 (362 000 грн) за 10-летние экземпляры. Новый автомобиль последней генерации стоит в Украине от 1 481 029 грн.

Б/у Audi Q5 можно найти от $12 900 auto.ria

Новый кроссовер предлагают в Украине минимум за 1 481 029 грн Audi

Баварский BMW X1 – одна из наиболее надежных моделей компании, если говорить о SUV первого поколения. Сегодня за эти авто на вторичке просят от $9500 (267 000). Очень привлекательные предложения, но машины совсем не новые (2010 год), а пробег приближается к 400 000 км. С другой стороны, только по-настоящему надежный автомобиль способен преодолеть такое расстояние. Новый X1 в Украине стоит около 1 000 000 грн.

Десятилетние экземпляры BMW X1 начинаются с $9500 auto.ria

Новый BMW X1 стоит более 1 000 000 грн BMW

Компактный кроссовер Mazda CX-3 приглянулся украинским покупателям. Поэтому дилеры все еще продают новые авто по цене от 695 800 грн. Разумеется, на вторичке дешевле – от $13 200 (371 000 грн) за машины 2015 года.

Б/у Mazda CX-3 предлагают за $13 200. Новая выглядит так же, но стоит 695 800 грн auto.ria

Mercedes GLK давно сняли с производства. Жаль, ведь автомобилисты гоняются за ним из-за надежности, которой удалось добиться немецким конструкторам. Конечно, премиальный автомобиль требует должного обслуживания. Но если хорошо относиться к машине, она не побеспокоит частыми поломками. Б/у кроссоверы стоят от $14 600 (410 000 грн).

Подержанные Mercedes GLK на украинской вторичке начинаются с $14 600 auto.ria

Еще один японский кроссовер, который хвалят за надежность, – Mitsubishi ASX. Подержанные SUV начинаются с $8900 (250 000 грн). За те же деньги можно приобрести бюджетный седан из салона, хотя ASX, разумеется, будет с пробегом. За эти деньги можно рассчитывать на 130-150 тысяч км. Новые экземпляры, которые есть у дилеров (после рестайлинга) предлагают в Украине от 571 000 грн.

Mitsubishi ASX можно приобрести за $8900 auto.ria

Новый кроссовер дилеры минимально оценивают в 571 000 грн Mitsubishi

Компания Porsche известна надежными машинами. Обратная сторона – высокая стоимость. Например, компактный кроссовер Macan стоит более 2 000 000 грн в базовой модификации. Многим покажется хорошей идеей обращение к вторичному рынку. Там цены начинаются от 1 000 000 грн. Дорого, но намного дешевле в сравнении с новым экземпляром.

Б/у Macan – дорогая машина, предложений дешевле 1 000 000 грн нет auto.ria

Новый Macan еще дороже – от 2 000 000 грн Porsche

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о ценах на самые надежные хэтчбеки. Покупатели выбирают такие машины за практичность и экономичность. В Украине найдутся предложения на любой кошелек.