Сколько стоят самые дорогие автомобили мира. Фото
Автопроизводители постоянно повышают цены на авто за счет высоких технологий и мощных двигателей. Но сколько стоят наиболее дорогие представители современного автомобильного мира?
В рейтинге, составленном First Gear, самый "доступный" суперкар стоит 4,8 миллиона долларов. В то же время за самую дорогую машину придется отдать в несколько раз больше.
Koenigsegg Trevita – $4 800 000
Необычной внешности уникальному автомобилю удалось добиться благодаря особой краске, которая содержит алмазную пыль. Это и повлияло на цену суперкара Koenigsegg.
Ferrari Sergio – $5 100 000
Автомобиль существует в количестве десяти экземпляров и до сих пор остается наиболее дорогим современным автомобилем Ferrari.
Bugatti Divo – $5 800 000
В основе необычной модели использован Bugatti Chiron, который в несколько раз дешевле. Но особый дизайн, более изысканный интерьер и ограниченный 40 экземплярами тираж добавили эксклюзивности.
Bugatti Centodieci – $8 900 000
Еще один Bugatti, в случае с которым доработок оказалось даже больше. Мощность двигателя увеличили на 100 л.с. (до 1600 л.с.). Таких будет только 10 штук.
Rolls-Royce Sweptail – $12 800 000
Первый автомобиль в списке, который перешагнул барьер десяти миллионов. Пока существует в единственном экземпляре.
Pagani Zonda HP Barchetta – $15 000 000
Самую быструю модель Zonda создали в количестве 3 штук.
Bugatti La Voiture Noire – $19 000 000
Абсолютный рекордсмен. В основе все тот же Bugatti Chiron, но благодаря космическому дизайну и единственному экземпляру цена соответствующая.
Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях, с которыми владельцы не хотят прощаться.