Сколько стоят самые дорогие автомобили мира. Фото

Автопроизводители постоянно повышают цены на авто за счет высоких технологий и мощных двигателей. Но сколько стоят наиболее дорогие представители современного автомобильного мира?

В рейтинге, составленном First Gear, самый "доступный" суперкар стоит 4,8 миллиона долларов. В то же время за самую дорогую машину придется отдать в несколько раз больше.

Koenigsegg Trevita – $4 800 000

Koenigsegg Trevita. Фото: firstgear.ua

Необычной внешности уникальному автомобилю удалось добиться благодаря особой краске, которая содержит алмазную пыль. Это и повлияло на цену суперкара Koenigsegg.

Ferrari Sergio – $5 100 000

Ferrari Sergio. Фото: firstgear.ua

Автомобиль существует в количестве десяти экземпляров и до сих пор остается наиболее дорогим современным автомобилем Ferrari.

Bugatti Divo – $5 800 000

Bugatti Divo. Фото: firstgear.ua

В основе необычной модели использован Bugatti Chiron, который в несколько раз дешевле. Но особый дизайн, более изысканный интерьер и ограниченный 40 экземплярами тираж добавили эксклюзивности.

Bugatti Centodieci – $8 900 000

Bugatti Centodieci. Фото: firstgear.ua

Еще один Bugatti, в случае с которым доработок оказалось даже больше. Мощность двигателя увеличили на 100 л.с. (до 1600 л.с.). Таких будет только 10 штук.

Rolls-Royce Sweptail – $12 800 000

Rolls-Royce Sweptail. Фото: firstgear.ua

Первый автомобиль в списке, который перешагнул барьер десяти миллионов. Пока существует в единственном экземпляре.

Pagani Zonda HP Barchetta – $15 000 000

Pagani Zonda HP Barchetta. Фото: firstgear.ua

Самую быструю модель Zonda создали в количестве 3 штук.

Bugatti La Voiture Noire – $19 000 000

Bugatti La Voiture Noire. Фото: firstgear.ua

Абсолютный рекордсмен. В основе все тот же Bugatti Chiron, но благодаря космическому дизайну и единственному экземпляру цена соответствующая.

Напомним, OBOZREVATEL рассказывал о самых надежных автомобилях, с которыми владельцы не хотят прощаться.