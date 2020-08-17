Сколько стоят самые дешевые б/у авто в Украине

В Европе живой рынок б/у авто позволяет владельцам старых машин продавать их очень дешево. В то же время украинцы готовы расстаться с автомобилем только за большие деньги.

Не так давно мы рассказывали о самых дешевых б/у авто в Германии, которые в рабочем состоянии можно купить до 200 евро. Мы решили узнать, сколько стоят такие машины в Украине. И, конечно, удивились.

Если вспомнить, что за старый Opel Corsa с пробегом 200 000 км немцы просили 120 евро, украинская цена 1600 евро кажется довольно странной. При этом пробег оказался больше – 300 000 км, а кузов трехдверный. Значит, покупатель потеряет в практичности. За пятидверный вариант с пробегом 325 000 км просят 1450 евро.

Opel Corsa за 1600 евро. Фото: auto.ria.com

Ford Fiesta третьего поколения в Германии можно найти за 199 евро. Пробег – 120 000 км. В Украине просят почти 1900 евро за 150 000 км. Есть вариант подешевле – 700 евро за 350 000 км пробега, но автомобиль после ДТП.

Ford Fiesta за 1900 евро. Фото: auto.ria.com

VW Polo за 225 евро – отличное предложение! Не беда, что машине 30 лет – она в рабочем состоянии, а деньги просят небольшие. В Украине эта сумма превращается в 1300 евро за Фольксваген с пробегом 250 000 км. Интересно, сколько еще он сумеет проехать?

VW Polo за 1300 евро. Фото: auto.ria.com

Седан VW Passat B3 – очень популярный автомобиль на рынке подержанных авто. Немецкие продавцы согласны взять 250 евро за машину с пробегом 236 000 км. В Украине "живые" авто начинаются с 1300 евро при пробеге около 300 000 км. Хотя другие экземпляры стоят дороже, но проехали больше.

VW Passat за 1300 евро. Фото: auto.ria.com

Как сообщал OBOZREVATEL, старую Audi попытались оживить спустя 16 лет простоя под открытым небом.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram