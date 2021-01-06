Сколько стоят машины, которые мечтают купить украинцы: топ моделей

В 2020 году многие украинцы мечтали о новом автомобиле. Кто-то смог приобрести машину, в то время как другие лишь рассчитали суммы кредитных платежей на покупку.

AutoOboz разобрался, какие модели привлекали наших автомобилистов больше всего и выяснил, сколько стоят эти машины. Сразу следует отметить, что почти все они – бестселлеры рынка.

Интересно, что в 2020 году украинцы более 5 миллионов раз обращались к калькуляторам расчета кредитных платежей в процессе подбора нового автомобиля. Если оптимистично представить, что каждое из этих обращений ведет к покупке, рынок новых авто в Украине продемонстрировал бы невероятные показатели в 5 млн. проданных машин. Но по итогам 2020-го имеем лишь немногим более 80 тысяч автомобилей. Впрочем, это не намного хуже результатов 2019 года – в актуальной экономической ситуации такая устойчивость очень важна.

Тем не менее если автомобилисты изучали цены и платежи по кредитам, значит всерьез присматривались к покупке. Мы знаем, какие машины интересовали потенциальных покупателей больше всего. Пришло время выяснить, сколько украинцы были готовы потратить.

Kia Sportage – наиболее популярная модель в Украине в своем сегменте. Покупателей привлекает практичный и просторный салон, удобный для городских пространств компактный кузов, богатое оснащение, яркий дизайн и зарубежный логотип, который в большинстве случаев ассоциируется с качеством. Но главное – цена. Купить Kia Sportage можно от 552 000 грн. Если учитывать, что в качестве первоначального взноса за новую машину многие готовы были оплатить от 40 до 60% цены, получаем 220-331 тыс. грн первого платежа. Таким образом, кроссовер Kia кажется еще более привлекательным.

Lada Granta – бюджетный автомобиль российского производства, который на удивление вызвал интерес украинцев. С другой стороны, объяснить это легко, ведь модель является наиболее дешевой новой машиной на рынке с ценой от 198 000 грн. Первый платеж, который готовы были внести потенциальные покупатели, составлял 79-119 тыс. грн. Логично предположить, что кредитованием преимущественно интересуются люди с ограниченным бюджетом. В сочетании с низкой стоимостью машины это складывается в закономерную картину. Тем не менее, обещать – не значит жениться: на дорогах количество Lada Granta в 2020 году по большому счету не выросло.

Renault Logan – компактный седан, которому украинцы отдают предпочтение намного охотнее. Покупателей привлекает узнаваемый ромб на капоте, качество, надежность, практичность и невысокая стоимость обслуживания. На дорогах мы часто видим эту машину не просто так. Стоит от 316 000 грн. Наши автомобилисты активно интересовались кредитованием этой модели и были готовы внести от 126 до 189 тыс. гривен первоначального взноса, а остаток разбить на регулярные платежи. Видимо, многие именно так и сделали.

Chery Tiggo 2 – городской китайский кроссовер, у которого много козырей. Стильный современный дизайн, проверенная репутация и украинская лояльность к бренду сделали свое дело и модель стала популярной. Кроме того, на руку Tiggo 2 играет пребывание в быстрорастущем сегменте кроссоверов – именно такие автомобили сегодня мечтают выбирать покупатели. В Украине Chery Tiggo 2 стоит от 308 000 грн. Соответственно, его можно назвать наиболее доступным кроссовером на рынке. Разумеется, если вы не потребуете от него покорять бездорожье – даже в топовой модификации автомобиль бывает только переднеприводным. Тем не менее, потенциальный первый взнос составил 123-185 тыс. грн.

Skoda Octavia – непотопляемый любимец публики на любом европейском рынке. Украина – не исключение. В 2020-м наши автомобилисты активно интересовались покупкой Octavia в кредит. Правда, тогда в центре внимания еще была модель прошлого поколения. Теперь дилеры продают автомобиль новой генерации по цене от 583 000 грн. При условии 40% первого платежа придется внести 233 тыс. грн, а 60% – 350 тысяч. Вероятно, и в 2021 году модель ждет успех на рынке.

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