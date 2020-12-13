Названы цены на любимые автомобили украинцев в 2020 году

Рынок новых автомобилей в 2020 году чувствует себя совсем не так плохо, как некоторые ожидали. По итогам 11 месяцев продажи отстают лишь на 5% в сравнении с 2019 годом.

Значит, покупатели все же сформировали список любимых автомобилей, которые приглянулись украинцам больше всего. Что это за машины и сколько они стоят? AutoOboz знает ответы.

Toyota RAV4

Компактный японский кроссовер Toyota RAV4 всегда пользовался спросом в Украине. Но пятое поколение модели буквально ворвалось в свой сегмент и "разбросало" всех соперников. Без сомнений, RAV4 – лидер в классе. Но этот автомобиль попутно оказался наиболее популярной машиной на всем украинском рынке новых авто в 2020 году. За базовую модификацию просят 704 871 грн ($25 000).

Toyota RAV4 влюбила в себя покупателей, несмотря на цену Toyota

Renault Duster

На фоне лидера это уже не так очевидно, но если как следует поразмыслить, окажется, что любимый внедорожник украинских автомобилистов – это Renault Duster. На стороне этой модели надежность, простота конструкции, узнаваемый образ и, конечно, привлекательная цена. За Duster просят от 393 900 грн ($14 000).

Бюджетный Renault Duster ценят за простоту и доступность. Renault

Kia Sportage

Долгое время Kia Sportage оставался лидером сегмента. Этому способствовала "почти бюджетная" цена, но дизайн и оснащение у модели вполне соответствуют соперникам в одном из наиболее быстрорастущих классов автомобильного рынка. Затем появился новый "РАВ4" и все несколько изменилось. Но третье место в абсолютном зачете – отличный результат для Kia. Минимально Sportage стоит 540 000 грн ($19 000).

Популярный Kia Sportage в тройке лидеров Kia

Renault Logan

Откровенно бюджетные автомобили в Украине очень популярны. Низкий уровень доходов сочетается с желанием получить максимум автомобиля за свои деньги и найти наиболее практичное предложение. Renault в этом разбирается, а компактный седан Logan удовлетворяет потребности многих покупателей. Цена – от 302 900 грн ($10 800).

Renault Logan знаком всем без исключения автомобилистам Renault

Renault Sandero

Маленький Sandero, который фактически является Logan в кузове хэтчбек, стоит еще меньше – от 279 900 грн ($9 900). Но машина оказалась ниже более дорогого брата. Видимо, при разнице в цене около 1000 долларов верх все же берут вопросы практичности.

Renault Sandero – самая доступная модель компании на украинском рынке Renault

Toyota Land Cruiser Prado

Любовь к большим внедорожникам легко понять на просторах Украины с переменчивым климатом и ужасным состоянием дорог. Крупный и надежный автомобиль от известного производителя внушает чувство безопасности. Самая дорогая модель в рейтинге с ценой от 1 249 310 грн ($44 500).

Большой Toyota Land Cruiser Prado популярен в Украине Toyota

Hyundai Tucson

Этот автомобиль доживает свой жизненный цикл, ведь на пороге уже стоит кроссовер следующего поколения. Тем не менее, новинка пока не появилась в Украине, да и предшественника покупают с удовольствием. Седьмое место в рейтинге и стартовая цена 651 500 грн ($23 200).

Hyundai Tucson выбирают за надежность и практичность Hyundai

Skoda Octavia

Абсолютный бестселлер своего сегмента и один из наиболее любимых автомобилей украинцев. Собственно, здесь нет ничего нового. Кроме модели следующего поколения, которая уже поступила в продажу. Но "кассу" за 2020 год сделал предшественник, который уже покинул рынок. А новинку можно купить за 576 852 грн ($20 500).

Задача новой Skoda Octavia – понравиться покупателям Skoda

Ford Kuga

Новый Kuga уже пришел на украинский рынок, но модель попала в рейтинг благодаря кроссоверу предыдущей генерации. Эти машины все еще доступны к покупке за 695 568 грн ($24 700).

Ford Kuga уже уступил место преемнику Ford

Mazda CX-5

"Мазду" в Украине очень любят. Надежность, стиль и качество автомобилей создают правильный имидж, что позволило CX-5 пробраться в десятку лучших. При том, что модель не является самым доступным предложением в классе с ценой от 805 900 грн ($28 700).

Mazda CX-5 выглядит отлично, но стоит недешево Mazda

Напомним, OBOZREVATEL ранее рассказывал о ценах на китайские электромобили в Украине. За некоторые модели просят очень большие деньги, хотя официальных представительств брендов на нашем рынке нет.