Дешевые машины в Украине, которые почти не ломаются: топ моделей

Всех автомобилистов интересует приобретение надежного транспортного средства. Важно, чтобы автомобиль редко ломался, но был недорогим – особенно на вторичном рынке.

AutoOboz рассказывает о самых надежных моделях, которые не разорят на ремонте, да и стоят недорого. Как всегда, важно внимательно осмотреть машину при выборе, но хороший экземпляр сам по себе не доставит проблем.

Toyota Yaris – рекордсмен по положительным отзывам владельцев. Машина очень надежная, особенно если обращаться с ней осторожно. Хороший б/у образец обойдется в 168 000 грн. За эти деньги предлагают хэтчбек 2010 года с пробегом 154 000 км.

Toyota Yaris за 168 000 грн auto.ria

Немецкий Volkswagen Polo – известный почти на весь мир автомобиль. У машины хорошая репутация в том числе благодаря надежности. Стоит отметить, что речь идет о хэтчбеке, а не о седане. За 224 000 грн можно присмотреть автомобиль 2010 года с пробегом 123 000 км.

Volkswagen Polo за 224 000 грн auto.ria

Еще один хэтчбек – Skoda Fabia – знаком украинцам не хуже, чем VW Polo. Чешская модель отлично себя зарекомендовала – ее хвалят все, кто ею когда-либо владел или владеет до сих пор. Приобщиться к числу счастливчиков можно за 214 000 грн. Но это экземпляр в хорошем состоянии 2014 года с пробегом 92 000 км.

Skoda Fabia за 214 000 грн auto.ria

Seat Altea – необычный минивэн, который уже сняли с производства. Классный дизайн позволяет машине выглядеть очень смело и до сих пор современно. В то же время модель получилась практичной и очень надежной благодаря технологиям Volkswagen. С пробегом 106 000 км машину можно купить за 168 000 грн.

Seat Altea за 168 000 грн auto.ria

Городской хэтчбек Mazda 2, когда был новым, казался довольно дорогой машиной. Теперь, на вторичном рынке, модель заметно подешевела. Хороший экземпляр 2010 года с пробегом 131 000 км можно приобрести за 167 000 грн. Японский автомобиль не подведет, его отмечают за высокую надежность во всем мире.

Mazda 2 за 167 000 грн auto.ria

Не менее надежный, но более крупный и, соответственно, дорогой вариант – Mazda 3. За автомобиль 2016 года с пробегом всего 59 000 км просят 314 000 грн – приблизительно в два раза дешевле нового аналога.

Mazda 3 за 314 000 грн auto.ria

Один из наиболее надежных японских автомобилей, который можно купить в Украине, – Honda Jazz. Компактный, но вместительный пятидверный хэтчбек отлично себя зарекомендовал. Хорошее авто 2008 года с пробегом 180 000 км можно присмотреть за 179 000 грн.

Honda Jazz за 179 000 грн auto.ria

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал о самых надежных внедорожниках, которые можно найти в мире. Эти модели готовы "сражаться за жизнь" до конца и редко подводят своих владельцев.