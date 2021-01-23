Сколько стоят автомобили украинских звезд: Каменских, Билык, Винника и других

Украинские звезды регулярно демонстрируют своих "железных коней" в соцсетях. АвтоОбоз решил разобраться не только в вопросе персональных автомобильных предпочтений, но и в их стоимости.

Ирина Билык: Tesla Model 3

Ирина Билык возле своего подарка от близкого друга. instagram.com/bilyk_iryna

Один из самых популярных электромобилей в мире, дебютировавший в 2020 году. В зависимости от модификации, стоимость такого седана в США без учета государственной субсидии составляет от $36 490 до $53 490 без дополнительных опций. В Европе такая модель стоит дороже – от 42 900 до 58 490 евро. Украинской певице Tesla Model 3 достался в подарок от близкого друга по случаю 30-летия дружеских отношений. Ценным презентом Ирина Билык похвасталась на своей странице в Instagram.

Святослав Вакарчук: BMW и Range Rover

Святослав Вакарчук любит BMW, но ездит на Range Rover obozrevatel.com

Фронтмен группы "Океан Эльзы" является давним поклонником немецкой марки BMW. Еще на заре своей карьеры он стал обладателем BMW 5 Series. С тех пор предпочитает именно баварские машины. По данным декларации, в коллекции музыканта есть две машины этой марки: седан 528I 2012 г.в. заявленной стоимостью 590 532 грн и полноприводное купе 640i xDrive 2018 г.в., стоимость которого – 2 071 257 грн. Кроме того, ко Дню святого Николая в 2015 году в автопарке Святослава появился новенький Range Rover, который сегодня оценивается в 3 169 794 грн. Видимо, уже тогда певец планировал сменить сцену на зал заседаний Верховной Рады, а чтобы не отличаться от своих будущих коллег, многие из которых являются владельцами Range Rover, приобрел себе один из внедорожников британского бренда.

Олег Винник: Mercedes-Benz G-Class

Олег Винник выбрал Mercedes-Benz G-Class за его проходимость на украинских дорогах obozrevatel.com

Всенародный любимец, певец и композитор Олег Винник, когда жил и работал в Германии, предпочитал водить BMW. После возвращения в Украину, пересел на Mercedes-Benz G-Class. Свой выбор он объяснил плохим качеством украинских дорог. Второе поколение (1990-2018) G-Class на вторичном рынке практически не падает в цене. Приобрести культовый немецкий вездеход можно за $45-100 тысяч. Есть машины дороже, но это либо очень эксклюзивные версии с глубоким тюнингом, либо бронированные машины.

Юрий Горбунов и Алексей Потапенко: Range Rover

Алексей Потапенко и Юрий Горбунов предпочитают Range Rover. instagram.com/gorbunovyuriy и instagram.com/realpotap

Известный певец и продюсер Потап, как и актер и ведущий реалити-шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов, предпочитает внедорожник Range Rover. Стоимость "британской классики" в Украине стартует с отметки 3 992 477 грн. За топовую комплектацию SVAutobiography Dynamic придется отдать не меньше 6 997 677 грн.

Владимир Дантес: Hyundai Tucson

Владимир Дантес иногда ездит на BMW своей жены Нади Дорофеевой, но сам имеет скоромный Hyundai Tucson. instagram.com/vladimirdantes

Певец, блогер и телеведущий Владимир Дантес достатчоно скромен в своих автомобильных предпочтениях. Его в повседневной жизни устраивает компактный кроссовер Hyundai Tucson. По мнению Владимира, "он не шикарный, зато очень удобный". В планах певца сменить машину с ДВС на экологически чистый электромобиль. Актуальное поколение Tucson в салонах отечественных дилеров бренда можно приобрести за 676 300 – 979 100 грн, а совсем скоро в Украине дебютирует совершенно новая генерация модели, но и цены, естественно, будут выше.

Джамала: BMW X5

Семейное фото на фоне BMW. instagram.com/jamalajaaa

Победительница песенного конкурса "Евровидение 2016" Джамала приобрела кроссовер BMW X5. Сегодня на вторичном рынке модель 2016 года выпуска стоит примерно $35-50 тысяч.

Настя Каменских: Mercedes-Benz GLE Coupe

NK, Mercedes-Benz GLE Coupe и домашняя любимица. instagram.com/kamenskux

Популярная певица предпочитает большие премиальные кроссоверы. Длительное время ее можно было увидеть за рулем оранжевого Porsche Cayenne. С недавнего времени Настя Каменских сменила его на новенький Mercedes-Benz GLE Coupe черного цвета. Эта модель дебютировала на украинском рынке в 2020 году. Стоимость у официального дилера – от 2 318 000 до 4 283 983 грн без дополнителных опций.

Оксана Марченко: Bentley, BMW, Lexus , Mercedes-Benz, Range Rover и Toyota

Оксана Марченко в одном из своих Mercedes-Benz. instagram.com/oksana.marchenko.official

Наиболее солидный автопарк среди звезд шоу-бизнеса принадлежит известной телеведущей Оксане Марченко. На ее фоне остальная украинская "богема" выглядит "детьми лейтенанта Шмидта". В собственности госпожи Марченко, если верить декларации ее мужа, находится 11 автомобилей: 5 Mercedes-Benz, 2 Range Rover, Bentley Continental GT, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Самым последним приобретением является кроссовер BMW X5. Его стоимость в зависимости от версии – от 2 183 008 до 3 540 568 грн. без учета дополнительных опций, которые могут увеличить "ценник" вдвое.

Дмитрий Монатик и Эктор Хименос-Браво: Jaguar I-Pace

Дмитрий Монатик в восторге от электрокара Jaguar. instagram.com/monatik_official

Продолжительное время певец, танцор и композитор Дмитрий Монатик владел достаточно скромной версией Mercedes-Benz C-Class. Но с недавнего времени его фаворитом стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Эктор Хименес-Браво голосует за электричество. instagram.com/hectorjimenezbravo

Еще одним фаном электромобиля Jaguar стал ведущий реалити-шоу Эктор Хименес-Браво. "Лучший электрокар года: теперь я трачу в 4 раза меньше денег на поездки, заряжаю дома или на одной из тысяч станций, а главное – не загрязняю окружающую среду, что и вам советую! Jaguar I-PACE – лучшее решение в моей жизни!", – комментирует знаменитый мастер-шеф.

Ориентировочная стоимость электрокара в Украине начинается с отметки 2 359 082 грн, но, как вы понимаете, реальный автомобиль будет стоить дороже.

Злата Огневич: Hyundai Grandeur/Azera

Злата Огневич выбрала премиальный седан Hyundai. instagram.com/zlata.ognevich

Певица выбрала премиальный седан Hyundai Azera/Grandeur пятого поколения (2012-2017). Модель была впервые представлена на автошоу в Лос-Анджелесе в 2011 году, а продажи стартовали год спустя. Автомобиль предлагался с 4- и 6-цилиндровыми моторами, в паре с которым работал 6-ступенчатый "автомат". Модель отличается богатой базовой комплектацией и высоким уровнем ездового комфорта. Стоимость на вторичном рынке колеблется в диапазоне $15-26 тысяч.

Катя Осадчая: Jaguar XJ

Катя Осадчая и ее Jaguar. instagram.com/kosadcha

Телеведущая Екатерина Осадчая ездит на Jaguar. В 2019 году она стала счастливой обладательницей седана Jaguar XJ. На момент покупки автомобиль оценивался в 2 300 000 грн. Флагман модельного ряда больше не производится, а ему на смену готовят электромобиль. На вторичном рынке четвертое поколение XJ (2010-2019) оценивается в диапазоне $21-38 тысяч.

Александр Педан: Volvo XC 60

Александр Педан сменил BMW на кроссовер Volvo XC60. instagram.com/pedanos

Комик и телеведудущий Александр Педан долгое время был фанатом BMW: ездил сначала на 118i, а затем на кроссовере Х1. С рождением сына Александр "изменил" баварскому бренду со шведским Volvo. Он приобрел XC60 первого поколения (2008-2017). Сегодня на рынке подержанных автомобилей стоимость кроссовера оценивается в $14-30 тысяч.

Андрей Хлывнюк: Volvo XC 90

Вокалист группы "Бумбокс" выбрал Volvo XC90 за надежность и безопасность obozrevatel.com

Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк предпочитает большой, надежный и безопасный Volvo XC90 2011 года. Первое поколение внедорожника выпускалось с 2002 по 2014-й. Среди его владельцев был скандально известный британский журналист и телеведущий Джереми Кларксон, у которого в разные годы было три таких XC90. На вторичном рынке в Украине приобрести Volvo XC90 первой генерации можно по цене порядка $10-25 тысяч в зависимости от пробега и состояния.

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