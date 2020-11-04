Сколько стоят автомобили в Украине, которых лучше избегать

Принято считать, что немецкие автомобили очень надежны. В этом есть доля правды, но исключений мир видел немало. Сколько стоят в Украине самые ненадежные модели из Германии?

АвтоОбоз собрал самые яркие примеры. При этом цены на них "кусаются". Как правило, это дорогие престижные автомобили, в которых установлены мощные двигатели и сложная электроника, что зачастую и служит причиной многочисленных поломок.

Audi R8

Немецкий среднемоторный суперкар появился более десяти лет назад. Самый дешевый автомобиль на рынке б/у машин в Украине стоит $40 000 (1 147 000 грн). Дорого, но за эту цену можно приобрести седан среднего класса! В свою очередь, Audi R8 быстрее, роскошнее и намного круче. Экземпляр 2007 года (первый год производства модели) преодолел 68 000 км. С технической точки зрения в этой модели не так много проблем. Скорее, все довольно стандартно для экзотического суперкара: капризное и дорогое обслуживание, требовательная к качеству топлива система, редкие запчасти.

Audi R8 auto.ria

BMW 1 Series

В первом поколении заднеприводный хэтчбек BMW гольф-класса выделялся на фоне соперников нескромной ценой и выдающимися ездовыми характеристиками, хотя многим проигрывал в практичности. Главные недостатки – довольно дорогое обслуживание, проблемная электроника и не слишком надежные турбины бензиновых моторов. Самый доступный экземпляр в Украине оценили в $5800 (166 000 грн). Хэтчбек 2005 года проехал 188 000 км.

BMW 1 Series auto.ria

BMW 7 Series

Представительские немецкие седаны начала XXI века – не лучшее приобретение из мира надежности. BMW Е65 целиком находится в рамках этого жанра. Действительно роскошный автомобиль ознаменовал динамичный вход баварского бренда в новое столетие с помощью сложных технологий, которые сегодня почти не работают. Как результат, на вторичке много недорогих предложений. Стоит учитывать, что новому владельцу потребуются практически неограниченные средства, чтобы "оживить" всю электронику. На нашем рынке цены стартуют с $5500 (158 000 грн).

BMW 7 Series auto.ria

BMW 3 Series

Седан BMW E90 в целом является довольно надежным автомобилем. К тому же, он мощный, качественный и очень приятный в управлении. Но все зависит от выбора силовой установки. Например, двигатель модификации 335i способен подарить проблемы с турбиной. В Украине за Е90 просят от $7000 (201 000 грн).

BMW 3 Series auto.ria

BMW M5

Здесь вопросы похожи на те, что выдвигаются к Audi R8 – капризное и дорогое обслуживание, требовательная к качеству топлива система, редкие запчасти... Хотя эта М5 на первый взгляд кажется обыкновенной Е60, на самом деле является суперкаром с мощнейшим 500-сильным двигателем V10 под капотом. В конкретном случае ситуация осложняется недолговечной КПП. Автомобиль для энтузиастов! За подержанные экземпляры просят от $18 500 (530 000 грн).

BMW M5 auto.ria

Mercedes CLA

Одна из наиболее доступных моделей Mercedes. Автомобиль построен на переднеприводной платформе хэтчбека A-class, но имеет более стильный кузов "четырехдверного купе". Характерны проблемы с электроникой. В Украине – от $16 500 (473 000 грн).

Mercedes CLA auto.ria

Mercedes S-clаss

Еще один роскошный немецкий седан из начала столетия. Значит, и проблемы будут знакомы. В конкретном случае речь идет об электронном оборудовании, из-за которого в том числе выходит из строя пневматическая подвеска. Цены начинаются от $4 500 (129 000 грн).

Mercedes S-clаss auto.ria

Mercedes ML

Большой премиальный кроссовер Mercedes в свое время также отличился продвинутой, но проблемной электроникой. Но модель второго поколения все равно обрела огромную популярность на рынке. Как следствие, на вторичном рынке есть предложения от $9 400 (269 000 грн).

Mercedes ML auto.ria

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о самых дешевых иномарках на вторичном рынке в Украине, которые можно купить по цене "евроблях". За машины просят от $550!