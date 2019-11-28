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29 ноября • обновлено в 11:05
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Сколько стоит самая дешевая Skoda Octavia 2020: появилась цена

42.5т
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Skoda Octavia 2020 модельного года ворвалась в автомобильный мир с ярким дизайном и современными технологиями. Но только теперь мы узнали, сколько стоит новая Skoda Octavia.

Как стало известно OBOZREVATEL, автомобиль оценили в 456 900 крон в Чехии – на домашнем для компании рынке. Skoda хотела сохранить базовую стоимость на уровне предшественника. Учитывая, что за него просят от 450 900 крон, можно сказать, что задача эта в принципе удалась.

В базовой версии Skoda Octavia сохранила свою цену

В базовой версии Skoda Octavia сохранила свою цену

skoda-auto.com

Новая "Шкода Октавия" 2020 в пересчете на украинскую валюту оценена минимум в 472,5 тыс. грн. При этом модель текущего поколения у нас можно купить за 416 тысяч.

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Новая Skoda Octavia готовится выйти на рынок

Новая Skoda Octavia готовится выйти на рынок

skoda-auto.com

Чешские цены автопроизводитель объявил для базовой модели Skoda Octavia Active, но список ее оснащения пока неизвестен. Однако чешские покупатели уже знают, сколько стоит новинка в топовом исполнении – 1 112 300 крон (около 1 150 000 грн), цена для "Шкода Октавия" универсал.

Полностью загруженный опциями универсал Skoda Octavia будет самой дорогой модификацией до появления спортивной RS

Полностью загруженный опциями универсал Skoda Octavia будет самой дорогой модификацией до появления спортивной RS

skoda-auto.com

В этом случае оснащение впечатляет: трехзонный климат-контроль, ассистент парковки, кресла с массажем, обогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфона и современная мультимедийная система.

Салон Skoda Octavia 2020 выглядит стильно и современно

Салон Skoda Octavia 2020 выглядит стильно и современно

skoda-auto.com

Кроме того, купить Skoda Octavia 2020 можно будет с адаптивным шасси, панорамной крышей, светодиодными матричными фарами и автоматической багажной дверцей (во всяком случае для Skoda Octavia Combi). Теперь осталось дождаться украинских цен на новую модель.

Купить Skoda Octavia в Украине можно от 416 000 грн

Купить Skoda Octavia в Украине можно от 416 000 грн

skoda-auto.com

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто Skoda новости цены
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