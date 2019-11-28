Сколько стоит самая дешевая Skoda Octavia 2020: появилась цена

Skoda Octavia 2020 модельного года ворвалась в автомобильный мир с ярким дизайном и современными технологиями. Но только теперь мы узнали, сколько стоит новая Skoda Octavia.
Как стало известно OBOZREVATEL, автомобиль оценили в 456 900 крон в Чехии – на домашнем для компании рынке. Skoda хотела сохранить базовую стоимость на уровне предшественника. Учитывая, что за него просят от 450 900 крон, можно сказать, что задача эта в принципе удалась.
В базовой версии Skoda Octavia сохранила свою цену
skoda-auto.com
Новая "Шкода Октавия" 2020 в пересчете на украинскую валюту оценена минимум в 472,5 тыс. грн. При этом модель текущего поколения у нас можно купить за 416 тысяч.
Новая Skoda Octavia готовится выйти на рынок
skoda-auto.com
Чешские цены автопроизводитель объявил для базовой модели Skoda Octavia Active, но список ее оснащения пока неизвестен. Однако чешские покупатели уже знают, сколько стоит новинка в топовом исполнении – 1 112 300 крон (около 1 150 000 грн), цена для "Шкода Октавия" универсал.
Полностью загруженный опциями универсал Skoda Octavia будет самой дорогой модификацией до появления спортивной RS
skoda-auto.com
В этом случае оснащение впечатляет: трехзонный климат-контроль, ассистент парковки, кресла с массажем, обогревом и вентиляцией, беспроводная зарядка для смартфона и современная мультимедийная система.
Салон Skoda Octavia 2020 выглядит стильно и современно
skoda-auto.com
Кроме того, купить Skoda Octavia 2020 можно будет с адаптивным шасси, панорамной крышей, светодиодными матричными фарами и автоматической багажной дверцей (во всяком случае для Skoda Octavia Combi). Теперь осталось дождаться украинских цен на новую модель.
Купить Skoda Octavia в Украине можно от 416 000 грн
skoda-auto.com
Как сообщал OBOZREVATEL:
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