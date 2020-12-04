Сколько стоит б/у "Ланос" в Украине и в каком состоянии предлагают авто

Lanos – некогда наиболее популярная новая машина в Украине. Но и сегодня подержанные экземпляры пользуются спросом на вторичном рынке.

Ранее AutoOboz показывал, в каком состоянии можно купить ЗАЗ "Таврия" в Украине – настоящий народный автомобиль. Получилось совсем недорого, но вариант для многих чересчур архаичный. Те, кто хочет выбрать более современный автомобиль, посматривают в сторону ЗАЗ "Ланос". Несмотря на 20-летний возраст модели, она все еще выглядит относительно современно. Можно ли сэкономить при покупке?

Если кратко – цены на отечественные б/у Lanos находятся приблизительно в том же диапазоне, что и на любую иномарку. Но разобраться стоит детальнее. Так, самый дешевый вариант оценен в $1800 (52 000 грн). Забавно, что когда-то за 50 тысяч грн можно было купить новый "Ланос".

Lanos за $1800 auto.ria

Конкретный экземпляр 2009 года преодолел 236 000 км. Это близко к пределу машины, но только в том случае, если эксплуатировали ее не самым аккуратным образом. Этот автомобиль демонстрирует опасные очаги ржавчины на капоте и крыльях. Также коррозией повреждены двери, а боковые пороги и вовсе почти "исчезли". Продавец также рекомендует заменить аккумулятор. Во всяком случае, транспортное средство на ходу. А, покупая машину за 1800 долларов, не стоит рассчитывать, что она проживет долго.

На фото видны пороги, которые повреждены ржавчиной auto.ria

На обратной стороне ценового диапазона – ZAZ Lanos за $7000 (200 000 грн). Почему так дорого? С 2012 года автомобиль преодолел всего 13 000 км. Почти новый! На фото машина выглядит хорошо. Но важно, как транспортное средство хранилось. Пробег небольшой, но прошло все же 8 лет. К тому же, цена высоковата. "Ланос" пока не перешел в сегмент автомобильной классики.

Lanos за $7000 auto.ria

Автомобиль отлично сохранился auto.ria

В $4000 (114 000 грн) предлагают ЗАЗ 2008 года выпуска с пробегом всего 10 000 км. Другое дело, что такая цифра выглядит нереалистично. Более того, состояние автомобиля на фото недвусмысленно намекает на куда большее расстояние. Сколько на самом деле преодолела машина за 12 лет – можно только догадываться.

Lanos за $4000 auto.ria

Машина выглядит уставшей auto.ria

Автомобиль-рекордсмен поиска с точки зрения пробега – Lanos 2002 года с 462 000 км! Просят за машину $1500 (43 000 грн). Правда, транспортное средство после ДТП, фото это подтверждают. Повреждены задние фонари, бампер и крышка багажника. Возможно, досталось и силовой структуре кузова. Продавец отмечает, что автомобиль на ходу.

Lanos за $1500 auto.ria

Автомобиль побывал в ДТП auto.ria

Если нужен рабочий экземпляр, все же стоит готовить сумму крупнее. Например, $2900 (83 000 грн). За эти деньги можно приобрести седан 2004 года с пробегом 150 000 км. Выглядит автомобиль нормально, владелец отмечает то же самое и полную работоспособность всех систем. Как всегда, необходимо все проверять лично.

Lanos за $2900 auto.ria

На фото автомобиль кажется аккуратным auto.ria

Похожее среднестатистическое предложение – Lanos 2003 года за $3100 (89 000 грн). Пробег – 205 000 км. Продавец указал в объявлении, что вложений транспортное средство не требует. Разумеется, это не так для 17-летней машины, но если она не нуждается в капитальном ремонте – уже хорошо.

Lanos за $3100 auto.ria

Lanos за $3100 представляет собой "срез" предложений auto.ria

Напомним, OBOZREVATEL уже рассказывал, какие автомобили в Украине стоит покупать, чтобы наиболее выгодно продать на вторичном рынке через несколько лет. Некоторые модели сохраняют большую часть первоначальной стоимости.