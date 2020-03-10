Сколько стоили автомобили СССР в сравнении с иномарками

В последнее время в сети проявляется большой интерес к теме советских автомобилей. Особенно что касается их цен.

Недавно OBOZREVATEL посчитал, сколько бы стоили автомобили СССР на нынешние деньги, а теперь сайт TopGir, вдохновившись нашим материалом, провел не менее интересный анализ –сравнение стоимости советских авто и западных "аналогов".

Журналисты определили, какой транспорт на Западе можно было купить, скажем, за цену Запорожца в СССР. За основу был взят 1970 год, когда курс доллара к советскому рублю составлял (официально) 1:0,83 (таким образом, стоимость каждого советского авто была пересчитана с рублей на доллары). А в качестве примеров были взяты модели, которые активно продавались в то время в СССР, США и Европе.

В целом, получились следующие результаты:

ЗАЗ-966 vs Ford Mustang

ЗАЗ-966 topgir.com.ua

Ford Mustang topgir.com.ua

"Запорожец" стоил в 1970-м году 3000 рублей, что эквивалентно 3614 долларам. Для сравнения, за 3526 долларов американцы могли купить Ford Mustang, причем в эксклюзивном исполнении Mach 1.

Москвич vs Jaguar E-Type

Москвич-408 topgir.com.ua

Jaguar E-Type topgir.com.ua

Москвич-408 1970 года: 4936 рублей (5946 долларов)

Jaguar E-Type: 2097 фунтов стерлингов (5920 долларов)

Копейка vs Chevrolet Corvette

ВАЗ-2101 topgir.com.ua

Chevrolet Corvette Stingray topgir.com.ua

ВАЗ-2101: 5620 рублей (6771 долларов)

Chevrolet Corvette Stingray в топовой комплектации: 6650 долларов

Волга и Mercedes-Benz S-Class

ГАЗ-24 topgir.com.ua

Mercedes-Benz S-Class topgir.com.ua

ГАЗ-24: 9200 рублей (11 085 долларов)

Mercedes-Benz S-Class (280 SEL): 41 800 немецких марок (11 330 долларов)

Мотоцикл с коляской vs MINI

Мотоцикл Урал topgir.com.ua

MINI Cooper topgir.com.ua

Мотоцикл Урал: 1250 рублей (1505 долларов)

MINI Cooper: 537 фунтов стерлингов (1288 долларов).

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, в гараже среди хлама нашли авто за 100 000 долларов.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал