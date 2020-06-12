Сколько производители зарабатывают на электромобилях

Аналитики из компании Lux Research провели исследование на тему рентабельности производства электрокаров. Оказалось, что, как и ранее (на момент появления этого нового вида транспортных средств), компании практически ничего на них не зарабатывают.

Более того, "электрички" по-прежнему остаются убыточными – в лучшем случае некоторым маркам удается выходить в ноль. Именно поэтому многие производители выпускают только премиальные электрокары – при таких условиях им удается хотя бы как-то "отбить" затраты. А отказаться от их выпуска они не могут – во-первых, в силу трендов, во-вторых – из-за постоянного ужесточающихся норм выбросов.

insideevs.com

Однако, есть и хорошие новости, но касаются они потребителей. Несмотря на это, электромобили стали более привлекательными для покупки. За прошедшее время у них вырос запас хода (сейчас в среднем он составляет 370 км), кроме того они стали значительно дешевле (если в 2016 году средняя цена электромобиля на рынке США составляла $42 189, то уже в 2019-м – $33 901).

Впрочем, топливным авто электрокары все же уступают до сих пор – в первую очередь из-за цены и удобства пользования.

Chevrolet Bolt ngtnews.com

В Lux Research утверждают, что прибыльными электромобили станут тогда, когда автопроизводители снизят расходы на производство батарей – сейчас они являются самым дорогостоящим элементом ТС. И рано или поздно это станет возможным благодаря техническому прогрессу. По прогнозам компании, в период между 2035 и 2040 годами электромобили составят более половины всех продаж автомобилей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, где дешевле и дороже всего продают электромобили.

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