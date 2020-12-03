Сколько производители авто зарабатывают за одну минуту: названы цифры

Ведущие автопроизводители мира зарабатывают за одну минуту свыше 500 тыс. долларов. В то же время средний показатель среди ТОП-12 компаний составляет примерно 250 000 долларов.

Об этом свидетельствует рейтинг лидеров по темпам продаж автомобилей, составленный изданием MoneyShake на основе данных за 2019 год. Согласно исследованию, самую большую выручку имеют Toyota и Volkswagen – 533,6 тыс. и 523, тыс. соответственно. На третьем месте со значительным отрывом располагается Daimler (материнская компания Mercedes-Benz) – её денежный оборот за одну минуту составляет 359,9 тыс. Вместе с тем меньше всего среди лидеров отрасли зарабатывают Nissan ($183,2 тыс.), Hyundai ($172,1 тыс.) и (Peugeot – $159 тыс.).

Toyota – $533,6 тыс. Volkswagen – $523,6 тыс. Daimler – $359,9 тыс. Ford – $285,тыс. Honda – $270 тыс. General Motors – $261 тыс. SAIC – $230,4 тыс. FCA – $230,4 тыс. BMW – $221,8 тыс. Nissan – $183,2 тыс. Hyundai – $172,1 тыс. Peugeot – $159 тыс.

Одновременно авторы рейтинга сообщили, сколько автомобилей производят компании за одну минуту. Так, Toyota выпускает в среднем 19,9 машин за одну минуту, Volkswagen – 19,8 ед./мин. В рейтинге темпов производства они также являются лидерами. А вот на третьем месте находится Hyundai с показателем 13,7 авто/мин.

Далее список выглядит следующим образом:

General Motors — 13 машин/мин

Ford — 12,2 машин/мин

Nissan — 11 машин/мин

Honda — 10 машин/мин

FIAT-Chrysler — 8,8 машин/мин

Renault — 7,9 машин/мин

Peugeot-Citroen— 6,9 машин/мин

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что: