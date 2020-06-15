Сколько мощности на самом деле "ворует" кондиционер: эксперимент

Среди автомобилистов нередко бытует мнение, что кондиционер значительно влияет на динамические качества автомобиля и, следовательно, потребляет значительную часть мощности двигателя.

Австралийское издание Which Car решило проверить, насколько верно данное утверждение. Для этого специалисты взяли родстер Mazda MX-5, оснащенный 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 184 л.с. (по мнению авторов исследования, этот двигатель наилучшем образом подходит для таких тестов, поскольку обладает усредненными характеристиками), и "прогнали" его на диностенде, делая необходимые замеры.

Mazda MX-5 autocar.co.uk

Журналисты издания неоднократно разгоняли автомобиль на полную, как при включенном, так и при выключенном кондиционере. При этом в обоих случаях брали замеры мощности с колес.

В итоге было установлено, что система кондиционирования фактически "ворует" до 2,5 кВт мощности двигателя, что составляет около 2% всей отдачи. Однако если мотор работает на полную, снижение достигает 5%.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказывал о том, как обслуживать кондиционер.