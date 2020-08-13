Сколько автомобилей произвели в Украине – статистика

Стас Сидилев Новости 12:30, 13.08.2020 Обновлено: 12:35, 13.08.2020

В июле 2020 года на украинских заводах по производству автомобилей собрали 236 транспортных средств. Эта цифра на 62% отстает от июля 2019 года.

По данным "Укравтопром", в секторе легковых автомобилей 100% транспортных средств пришлись на завод "Еврокар", который занимается крупноузловой сборкой машин Skoda. Предприятие произвело 172 авто, что на 68% меньше прошлогоднего июля.

В секторе коммерческой техники производство упало на 84% – до 4 единиц. Рост зафиксирован в изготовлении автобусов – на 11% при 60 собранных транспортных средств.

OBOZREVATEL ранее сообщал о снижении спроса на электромобили в Украине.

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