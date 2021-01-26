Сколько авто было в СССР и сегодня на 1000 человек – инфографика

По данным, опубликованным в АиФ, после развала СССР динамика роста числа авто на 1000 жителей сильно отличается от того, что было в республиках Советского Союза до "парада суверенитетов".

Как изменилось благосостояние жителей бывшего Советского Союза спустя 30 лет после падения "Империи зла" хорошо видно из инфографики.

Кстати, самым растиражированным легковым автомобилем в СССР был ВАЗ-2101. Легендарная "Копейка" стала не только самой массовой моделью ВАЗа, но и всего советского автопрома. Автомобиль продержался на конвейере с 1970 по 1988 год. За это время было произведено 4846900 ВАЗ-2101 и его модификаций.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в продаже появился правительственный лимузин ЗИЛ за полмиллиона долларов, а также на каких автомобилях ездил Владимир Высоцкий.