Skoda запустила в продажу свой самый дешевый электрокроссовер

Компания Skoda начала продажи электрического кроссовера Enyaq iV в базовой комплектации на родном, чешском рынке. Стандартный электрокар стоит менее чем в 40 000 евро, при этом у него довольно богатое оснащение.

Как пишет auto.cz, цена Skoda Enyaq iV в "базе" составляет 1 059 900 чешских крон, что в пересчете на евро – 38,9 тысяч. За эти деньги предлагается электрокар с одним электромотором (соответственно, эта моноприводная модель) на 180 л.с. и 310 Нм, а также "скромной" батареей на 62 кВтч.

Skoda Enyaq в базовой комплектации - цена от 38 900 евро Скриншот официального сайта Skoda в Чехии

С такой начинкой автомобиль ускоряется до "сотни" за 8,9 секунды и развивает максимальную скорость 160 км/ч. Запас хода на одном заряде составляет 390 км по циклу WLTP, энергопотребление – от 14,6 до 16,4 кВтч на 100 км пробега.

Skoda Enyaq в базовой комплектации auto.cz

Skoda Enyaq в базовой комплектации auto.cz

В стандартную комплектацию "дешевого электромобиля Шкода" входят 19-дюймовые колеса, светодиодные фары, доступ без ключа, ассистент удержания в полосе движения, функция распознавания дорожных знаков, парктроник и мультимедиа с камерой заднего вида. Салон отделан тканью и искусственной кожей, также присутствует декор из матового алюминия.

Skoda Enyaq в базовой комплектации auto.cz

Skoda заявляет, что такой "Энияк" представляет собой уникальное соотношение цены и качества. Следующей по цене идет версия с ценником под 42 000 евро. Впрочем, позднее должны начаться продажи еще более дешевой версии – со 148-сильным мотором и запасом хода 340 км.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в 2021 году Skoda Enyaq будет выпущен в другом кузове.