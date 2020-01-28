С 13 по 16 февраля в Киеве состоится уникальное ледовое шоу Cirque du Soleil – "Crystal", а партнером мероприятия выступила компания Skoda.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Skoda выступила партнером яркого мероприятия, которое пройдет в столичном Дворце Спорта. Более 180 миллионов человек с разных концов света стали зрителями выступлений Cirque du Soleil, созданного тридцать лет назад. В этом году всемирно известная канадская компания будет гастролировать по всему миру с десятью разными программами, в том числе и в Украине.

Skoda стала официальным партнером Cirque du Soleil в Украине skoda.ua

Ледовое шоу "Crystal" – новая программа, презентованная Cirque du Soleil в мае 2019 года. Фигуристы и акробаты мирового класса представят новую программу шоу бросая вызов законам гравитации и человеческого понимания. Легчайшие пируэты фигуристов, невероятная грация, захватывающие акробатические трюки и величественное сияние льда – все это Cirque du Soleil "Crystal".

Для гостей шоу в Киеве Skoda приготовила несколько сюрпризов. На протяжении всех дней выступлений их будет встречать Skoda Kodiaq. Зрители шоу "Crystal" смогут познакомиться с дополненной реальностью, которая даст возможность узнать историю чешского бренда и увидеть эволюцию популярных моделей Skoda.

На протяжении всех дней выступлений Cirque du Soleil в Киеве, гостей будет встречать Skoda Kodiaq. skoda.ua

Также, почувствовать себя частью шоу будет возможно использовав тематические фильтры для социальных сетей и сделав оригинальные 3D-фото, а понравившиеся фотографии можно будет распечатать на память в InstaBox.

Приглашаем всех желающих пережить незабываемый опыт вместе со Skoda и Cirque du Soleil!

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