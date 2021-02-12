Skoda Scala получила спортивную версию Edition S

На немецком рынке Skoda Scala будет предложена в новой версии спортивной версии Edition S, созданная известным тюнинговым ателье Abt Sportsline.

Об этом сообщается на сайте производителя. Компания Кристиана Абта много лет работает над совершенствованием продукции концерна Volkswagen. Кроме того, ее специалисты принимают участие в совместных проектах с коллегами из Вольфсбурга. Например, в прошлом году они участвовали в создании электрической версии микроавтобуса VW Transporter.

Очередным совместным проектом стало создание спортивной версии Skoda Scala на базе версии Monte Carlo. Новинка, получившая название Edition S, получила аэродинамический обвес кузова, а мощность полуторалитрового мотора увеличили со 150 до 190 л.с. Крутящий момент после модернизации двигателя вырос с 250 до 290 Нм. В паре с форсированным мотором работает 6-ступенчтая "механика", а привод осуществляется на передние колеса.

Автомобиль получил перенастроенную подвеску с уменьшенным на 15 мм клиренсом и 18-дюймовые легкосплавные диски. На двери багажника установили новый более крупный спойлер. В салоне появились новые спортивные кресла с черной тканевой обивкой, педали из нержавеющей стали и карбоновые декоративные панели. На выбор покупателям предлагаются три варианта окраски кузова: серый, черный и красный "металлик".

Skoda Scala Edition S будет изготовлена тиражом всего 500 экземпляров, а стоимость новинки стартует с 33790 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, новую Skoda Fabia заметили на тестах, а Skoda Octavia оснастили мощным турбодизелем.