Skoda Rapid превратили в бюджетный VW: официальные изображения

Новый Volkswagen Polo 2021 модельного года показали на официальных изображениях. Модель следующего поколения пережила массу обновлений и даже сменила тип кузова.

Как выяснил OBOZREVATEL, на рынок новый Фольксваген Поло отправится уже в 2020 году. При этом популярная модель окажется совершенно не тем автомобилем, к которому привыкли покупатели.

Новый VW Polo полностью изменился снаружи vw.com

Бюджетный седан Фольксваген Поло при смене поколений неожиданно превратился в лифтбек, где крышка багажника открывается вместе с задним стеклом для удобного доступа к грузовому отсеку.

На кого VW Polo похож в профиль? vw.com

Сзади новый Поло 2021 выглядит презентабельно vw.com

Это связано с тем, что популярная модель переехала на платформу новой Skoda Rapid. Собственно, новый седан VW Polo является ее копией с новыми передней частью и кормой, а также пересмотренным интерьером.

Переднюю часть Volkswagen Jetta почти без изменений воспроизвели на Фольксваген Поло vw.com

Седан бизнес-класса Volkswagen Phideon повлиял на дизайн нового Polo vw.com

В дизайне решетки и фар просматривается влияние VW Jetta. Корма, кажется, была вдохновлена роскошным седаном VW Phideon.

Новая Шкода Рапид 2020 выступила донором для VW Polo skoda-auto.com

Стильный салон Volkswagen Polo получил современное оснащение vw.com

В салоне есть сходство с новой Шкода Рапид 2020 по набору конкретных элементов вроде цифрового щитка приборов, центрального монитора мультимедиа и блока управления климатической установкой. Но дизайн передней панели свой.

Дизайн прежнего седана Volkswagen Polo уже устарел vw.com

Двигатели VW Polo 2021:

атмосферный 1.6 (90 л.с.)

атмосферный 1.6 (110 л.с.)

турбированный 1.4 (125 л.с.)

С 1,6-литровым двигателем сочетаются 5МКПП и 6АКПП, с 1,4-литровым – 7-ступенчатая DSG с двумя сцеплениями.

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