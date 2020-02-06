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7 февраля • обновлено в 07:37
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Skoda Rapid превратили в бюджетный VW: официальные изображения

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Новый Volkswagen Polo 2021 модельного года показали на официальных изображениях. Модель следующего поколения пережила массу обновлений и даже сменила тип кузова.

Как выяснил OBOZREVATEL, на рынок новый Фольксваген Поло отправится уже в 2020 году. При этом популярная модель окажется совершенно не тем автомобилем, к которому привыкли покупатели.

Новый VW Polo полностью изменился снаружи

Новый VW Polo полностью изменился снаружи

vw.com

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Бюджетный седан Фольксваген Поло при смене поколений неожиданно превратился в лифтбек, где крышка багажника открывается вместе с задним стеклом для удобного доступа к грузовому отсеку.

На кого VW Polo похож в профиль?

На кого VW Polo похож в профиль?

vw.com

Сзади новый Поло 2021 выглядит презентабельно

Сзади новый Поло 2021 выглядит презентабельно

vw.com

Это связано с тем, что популярная модель переехала на платформу новой Skoda Rapid. Собственно, новый седан VW Polo является ее копией с новыми передней частью и кормой, а также пересмотренным интерьером.

Переднюю часть Volkswagen Jetta почти без изменений воспроизвели на Фольксваген Поло

Переднюю часть Volkswagen Jetta почти без изменений воспроизвели на Фольксваген Поло

vw.com

Седан бизнес-класса Volkswagen Phideon повлиял на дизайн нового Polo

Седан бизнес-класса Volkswagen Phideon повлиял на дизайн нового Polo

vw.com

В дизайне решетки и фар просматривается влияние VW Jetta. Корма, кажется, была вдохновлена роскошным седаном VW Phideon.

Новая Шкода Рапид 2020 выступила донором для VW Polo

Новая Шкода Рапид 2020 выступила донором для VW Polo

skoda-auto.com

Стильный салон Volkswagen Polo получил современное оснащение

Стильный салон Volkswagen Polo получил современное оснащение

vw.com

В салоне есть сходство с новой Шкода Рапид 2020 по набору конкретных элементов вроде цифрового щитка приборов, центрального монитора мультимедиа и блока управления климатической установкой. Но дизайн передней панели свой.

Дизайн прежнего седана Volkswagen Polo уже устарел

Дизайн прежнего седана Volkswagen Polo уже устарел

vw.com

Двигатели VW Polo 2021:

  • атмосферный 1.6 (90 л.с.)

  • атмосферный 1.6 (110 л.с.)

  • турбированный 1.4 (125 л.с.)

С 1,6-литровым двигателем сочетаются 5МКПП и 6АКПП, с 1,4-литровым – 7-ступенчатая DSG с двумя сцеплениями.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости бюджетный автомобиль новые авто авто
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