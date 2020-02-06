Skoda Rapid превратили в бюджетный VW: официальные изображения

Новый Volkswagen Polo 2021 модельного года показали на официальных изображениях. Модель следующего поколения пережила массу обновлений и даже сменила тип кузова.
Как выяснил OBOZREVATEL, на рынок новый Фольксваген Поло отправится уже в 2020 году. При этом популярная модель окажется совершенно не тем автомобилем, к которому привыкли покупатели.
Новый VW Polo полностью изменился снаружи
vw.com
Бюджетный седан Фольксваген Поло при смене поколений неожиданно превратился в лифтбек, где крышка багажника открывается вместе с задним стеклом для удобного доступа к грузовому отсеку.
На кого VW Polo похож в профиль?
vw.com
Сзади новый Поло 2021 выглядит презентабельно
vw.com
Это связано с тем, что популярная модель переехала на платформу новой Skoda Rapid. Собственно, новый седан VW Polo является ее копией с новыми передней частью и кормой, а также пересмотренным интерьером.
Переднюю часть Volkswagen Jetta почти без изменений воспроизвели на Фольксваген Поло
vw.com
Седан бизнес-класса Volkswagen Phideon повлиял на дизайн нового Polo
vw.com
В дизайне решетки и фар просматривается влияние VW Jetta. Корма, кажется, была вдохновлена роскошным седаном VW Phideon.
Новая Шкода Рапид 2020 выступила донором для VW Polo
skoda-auto.com
Стильный салон Volkswagen Polo получил современное оснащение
vw.com
В салоне есть сходство с новой Шкода Рапид 2020 по набору конкретных элементов вроде цифрового щитка приборов, центрального монитора мультимедиа и блока управления климатической установкой. Но дизайн передней панели свой.
Дизайн прежнего седана Volkswagen Polo уже устарел
vw.com
Двигатели VW Polo 2021:
атмосферный 1.6 (90 л.с.)
атмосферный 1.6 (110 л.с.)
турбированный 1.4 (125 л.с.)
С 1,6-литровым двигателем сочетаются 5МКПП и 6АКПП, с 1,4-литровым – 7-ступенчатая DSG с двумя сцеплениями.
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