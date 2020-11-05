Skoda представила фиксаторы ремней безопасности со световой индикацией

Компания запатентовала инновационную технологию подсвечивающихся фиксаторов ремней безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба компании. В зависимости от того, пристегнут пассажир или нет, фиксатор ремня меняет цвет подсветки.

Фиксатор светится красным или белым светом в зависимости от того, пристегнут пассажир или нет skoda-storyboard.com

Корпус фиксатора выполнен из прозрачного пластика, а внутри встроены светодиоды, цвет которых меняется в зависимости от ситуации. Если пассажирское кресло пустует, фиксатор ремня подсвечивается белым цветом. А когда датчик веса определяет человека на сиденье, фиксатор загорается красным, тем самым напоминая о необходимости пристегнуться. После того, как ремень безопасности защелкнут, цвет меняется на зеленый, а затем вновь на белый.

Предусмотрены несколько режимов работы системы – фиксатор ремня либо горит постоянно, либо мигает. Таким образом взрослые пассажиры смогут проконтролировать, пристегнуты ли дети на заднем ряду.

Когда запатентованная технология фиксаторов с индикаторами появится на серийных автомобилях Skoda пока не сообщается. Стоит напомнить, что в 2019 году компания Skoda получила рекордное количество патентов – 94.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Skoda начала продажи своего самого дешевого электрокроссовера.