Новую модель Skoda назвали в честь велосипедов

Студенты из академии Skoda представила свой очередной проект. На этот раз – концептуальный кабриолет (но если более точно – двухместный родстер), основой для которого послужила свежая Skoda Scala. И, надо сказать, автомобиль получился очень эффектным и стильным.

Кабриолет назвали Skoda Slavia. Это имя имеет символическое название: ровно 125 лет назад основатели компании Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент начали ремонтировать, а затем продавать велосипеды, которые как раз носили "шильдик" Slavia.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Вдохновение на создание такого кабриолета студенты Шкода (кстати, над проектом работали 30 человек) черпали у гоночного спидстера Skoda 1100 OHC 1957 года.

Skoda 1100 OHC Фото: Skoda

Среди главных фишек Skoda Slavia – эксклюзивный белый окрас White Crystal, черные элементы (передний спойлер, решетка радиатора, зеркала, руль, задний спойлер), спортивный выхлоп, комплект 20-дюймовых литых дисков от кроссовера Kodiaq RS, шины Continental SportContact 6 (235/30 ZR20 ). Также кабриолет примечателен накладками на пороги Монте-Карло, красными тормозными суппортами и LED-подсветкой под дверьми. В салоне – сиденья Recaro, виртуальная приборка и информационно-развлекательная система с сабвуфером мощностью 2250 Вт.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Длина модели Slavia составляет 4362 мм, ширина –1793 мм, высота –1410 мм, а колесная база – 2649 мм. Дорожный просвет равен 180 мм, весит автомобиль 1210 кг.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Питается концепт от 1,5-литрового мотора TSI на 150 сил, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Skoda Slavia. Фото: Skoda

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Skoda готовит к дебюту электрический кроссовер Enyaq.